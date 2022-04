Economia circolare, una grande opportunità di sviluppo sostenibile

Quello dell'economia circolare è un modello di consumo, e quindi di produzione, che si basa su concetti come: riutilizzo, riqualificazione e riciclo, atti a estendere la “vita” dei prodotti con il fine ultimo di ridurre la produzione di rifiuti. Un modello economico che può garantire una serie di benefici tra i quali quelli legati ai concetti di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

La riduzione dell'utilizzo della plastica è sicuramente tra questi. In questo senso noi italiani deteniamo un primato poco invidiabile: siamo tra i più grandi consumatori di acqua minerale – leggasi di bottiglie di plastica – al mondo.

Una trend che non accenna a invertire la sua rotta

Un'abitudine consolidata, dalle radici profonde e quindi difficilmente eradicabili. Basti pensare che, anche in tempi di crisi economica, il business dell'acqua minerale non ha mai invertito la sua curva di crescita e che oggi 9 italiani su 10 la preferiscono a quella “del sindaco”.

I motivi che stanno dietro a questa scelta tutta italiana sono molteplici, a cominciare da quelli relativi ai gusti personali, concernenti il sapore, passando per quelli legati a questioni salutistiche piuttosto che di fiducia o di semplice comodità.

Le alternative sostenibili per cercare quantomeno di ridurre questa abitudine altamente inquinante ci sono e bisogna cominciare a metterle in pratica quanto prima. Conosciamo bene infatti i danni provocati all'ambiente dall'uso sconsiderato di plastica essendo ormai consapevoli dei consumi legati alla sua produzione e delle problematiche relative allo smaltimento che spesso, purtroppo, coincide con la dispersione nell'ambiente di materiali non biodegradabili che vanno a colpire pesantemente gli ecosistemi terrestri.

I sistemi domestici di trattamento: una soluzione più che valida

Una valida alternativa all'acqua in bottiglia è quella che prevede l'installazione di sistemi di depurazione o di addolcimento nell'impianto domestico. Ne esistono di varie tipologie e garantiscono acqua di qualità e dall'ottimo sapore, basta trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

