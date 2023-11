Eccellenza automobilistica a Pisa

Il concetto di lusso in un brand automobilistico va oltre la semplice funzionalità del veicolo; si tratta di un'esperienza totale che abbraccia l'eccellenza in vari aspetti. Tra gli elementi che contribuiscono a conferire a un marchio automobilistico il prestigio associato al lusso c'è sicuramente quello legato ai servizi pre e post vendita riservati ai propri clienti.

Dai processi di acquisto personalizzati all'assistenza post-vendita di alta qualità, un brand di alto livello che si rispetti deve essere capace di offrire esperienze ed attività esclusive che vanno oltre la mera proprietà dell'auto.

Nuovo showroom, nuova esperienza di acquisto

Contesto in cui Mercedes-Benz ha da sempre un ruolo trainante, riservando ai propri customers servizi unici, studiati per rendere inimitabile l'esperienza di possedere una vettura del marchio della Stella.

Un universo che si arricchisce di una nuova apertura. Arriva a Pisa il Service Scotti Mercedes-Benz, nuova tappa di un'espansione significativa che offre ai clienti della zona una comoda destinazione per i servizi e le riparazioni della loro amata Mercedes.

Il primo showroom toscano ad aver accolto il concept integrato MAR 2020 di Mercedes-Benz, rinnovando completamente gli ambienti secondo standard di alta tecnologia – a piena integrazione tra prodotti e servizi –, così da agevolare la conversione del brand di Stoccarda a fornitore di servizi di mobilità integrata con l'abbattimento di qualsiasi tipo di separazione tra personale e clientela e il rinnovamento dei processi all'insegna dell'Information Technology e di un mix di strumenti per la promozione della propria offerta.

Apertura che Scotti celebra con la campagna "Riconnettiti con Mercedes", regalando un esclusivo gadget dalla Collection Mercedes ad ogni cliente che effettuerà il pairing nel Service Scotti, un piccolo omaggio per rafforzare il legame tra il conducente e la sua auto. Un servizio riservato a tutte le automobili prodotte dopo il 2015 e che, in modo del tutto gratuito, permette di collegare la propria vettura al Service Scotti per sfruttare al massimo le funzionalità e i servizi offerti dalla propria vettura, rendendola ancora più comoda, sicura e connessa. Controllo vocale dell'auto, richiesta appuntamenti online, aggiornamenti software over-the-air, richiesta assistenza 24/7, acquisto ricambi originali Mercedes e accesso ai servizi di emergenza e assistenza sono alcuni dei vantaggi garantiti dal pairing.

La concessionaria che abbraccia l'innovazione

Il nuovo showroom vi accoglierà con un'atmosfera raffinata ed elegante – dai particolari curati nel dettaglio – che rappresenta al meglio l'esperienza di acquisto Mercedes in una delle città più importanti della Toscana, con un team di esperti consulenti sempre pronto a guidare ogni automobilista nella scelta perfetta in base ad ogni necessità ed esigenza, accompagnandolo in tutte le fasi di acquisto, dalla configurazione della nuova auto alla consulenza finanziaria.

La concessionaria Scotti Ugo conferma ancora una volta la propria visione proiettata costantemente al futuro e all'innovazione.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 050 3160044

Non rimane che recarsi a Pisa, in via Malpighi 2 - zona Ospedaletto, per scoprire di persona questa grande novità targata Scotti Mercedes-Benz.