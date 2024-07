In partenza un corso gratuito per la formazione di tecnici per il design del legno

La grande lezione del design è che bellezza e funzionalità non sono valori antitetici che si escludono a vicenda, bensì due facce di una stessa medaglia che la mano sapiente del designer deve ricondurre a sintesi, progettando soluzioni che sappiano coniugare linee eleganti con la praticità dell’oggetto da utilizzare o dell’ambiente in cui vivere

Negli ultimi anni, inoltre, un terzo valore – ovvero quello della sostenibilità – è andato ad aggiungersi ai primi due. Una sempre più diffusa coscienza ecologica, infatti, ha reso chiaro come bellezza ed efficienza trovano compiutezza solamente in progetti con basso impatto ambientale e che contribuiscono a creare modelli sostenibili.

Dato questo contesto, non stupisce il successo recente del design del legno, che grazie alla sua versatilità e alle sue caratteristiche naturali, è oggi considerato un materiale privilegiato per chi ricerca sostenibilità, calore, funzionalità ed eleganza sia negli spazi abitativi che lavorativi.

Un corso biennale ad alta specializzazione

Per coloro che desiderano acquisire competenze tecniche specialistiche e di progettazione in quest’ambito, il PNRR offre un'opportunità formativa unica. La Scuola Edile di Pisa è, infatti, beneficiaria di un finanziamento per la realizzazione di un corso ITS biennale gratuito per diventare Tecnico Superiore per il design sostenibile legno e arredo.

Questo corso ad alta specializzazione tecnologica post-diploma – assimilabile a un biennio universitario –, si svolgerà a Pisa ed è aperto a tutti i diplomati di età compresa tra i 19 e i 55 anni, inclusi coloro che lavorano e desiderano fare un upgrade professionale in un settore emergente e in forte crescita.

L’obiettivo del percorso biennale è quello di sviluppare “prodotti green” realizzati con materiali ecosostenibili, che abbiano un minore impatto durante tutto il loro ciclo di vita, applicando tecnologie e strumenti innovativi coerenti con i processi produttivi introdotti grazie all’industria 4.0.

Il corso, che si svolgerà in presenza, è a numero chiuso – per un massimo di 25 studenti – e prevede al suo termine un tirocinio in aziende situate nella regione Toscana.

Le iscrizioni sono in chiusura

«Oggi il legno trova applicazione in settori come l'interior design, l'architettura e il settore nautico – commenta Valentina Baldacci, Coordinatore e Responsabile Area Formazione professionisti e aziende della Scuola Edile di Pisa – oggigiorno professionisti e aziende utilizzano software e tecnologie avanzate per creare spazi e arredamenti innovativi e funzionali, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più esigente: per questo motivo la richiesta di persone con competenze nel design, in generale, e del legno in particolare è in crescita. Servono figure professionali come designer di mobili, progettisti di interni, artigiani, specialisti CAD/CAM, che sappiano utilizzare software di progettazione e creare componenti in legno con precisione ed efficienza».

Le iscrizioni al corso in Eco Design Arredo – totalmente gratuito – scadono il 20 luglio. Chi è interessato può visitare il sito della Scuola Edile di Pisa o contattare l'istituto allo 050.564314 per chiedere informazioni.