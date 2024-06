Sta per arrivare a Pisa la "Picanto Week"

C'è grande attesa per l'inizio del tour di presentazione della Nuova Picanto, che prenderà il via nella storica città di Pisa il 25 e 26 giugno, per poi proseguire nelle altre sedi Kia Scotti di Pontedera, Empoli, Barberino Tavarnelle e Siena.

Prima Tappa: Pisa

Gruppo Scotti si prepara a dare il via alla “Picanto Week” il tour interamente dedicato alla presentazione della piccola di casa Kia che torna più rinnovata che mai.

Dal 25 al 28 Giugno, tutti gli appassionati di automobili avranno l'opportunità di scoprire ogni dettaglio della nuova City Car che promette di rivoluzionare il segmento delle compatte urbane.

Il tour avrà inizio nella storica città di Pisa, precisamente nello showroom di Via Giuseppe Ravizza 2, Martedì 25 e Mercoledì 26 Giugno. Durante queste due giornate, gli interessati potranno scoprire da vicino la Nuova Picanto, un'auto che combina design moderno, tecnologia avanzata e funzionalità straordinarie, il tutto racchiuso in dimensioni compatte perfette per la città.

La nuova Kia Picanto infatti si presenta completamente rinnovata, con un look accattivante e una serie di miglioramenti che ne esaltano le prestazioni e il comfort. Inoltre, i consulenti del Gruppo saranno a disposizione per fornire informazioni tecniche e commerciali, rispondendo alle domande e guidando i visitatori alla scoperta delle caratteristiche che rendono questa vettura davvero unica nel suo genere.

Il tour proseguirà in altre città, ma l'esclusiva anteprima di Pisa rappresenta un'occasione speciale per essere tra i primi a scoprire la Nuova Picanto.

Uno sconto speciale per chi decide di partecipare

Tutti i partecipanti riceveranno un regalo speciale. Fino al 30 giugno, in caso di preventivo o sottoscrizione di un contratto d’acquisto Kia presso uno degli showroom Kia Scotti, verrà applicato uno Sconto del 50% sul prezzo di listino del pacchetto Kia Basic Care.

Scopri le altre tappe del Tour e prenota il tuo appuntamento presso uno degli Showroom Kia Scotti!