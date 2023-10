Cosa fare a Pisa e dintorni in ottobre

Ottobre è un ottimo periodo per visitare Pisa e i suoi dintorni, poiché le temperature sono ancora piacevoli e la folla turistica è meno numerosa rispetto ai mesi estivi.



Oltre al capoluogo toscano, vale la pena visitare i pittoreschi borghi medievali delle Colline Pisane come Lari, Vicopisano e Buti, o godere dei paesaggi mozzafiato della campagna toscana, che offre molti percorsi ideali per il trekking.



Per le buone forchette, dal 20 al 22 ottobre, la centralissima piazza Vittorio Emanuele II a Pisa si trasforma in un paradiso culinario in occasione del “Terre di Pisa Food & Wine Festival”. La kermesse enogastronomica, a due passi dalla stazione centrale, riunisce oltre 80 produttori provenienti dalle Terre di Pisa, offrendo un'esperienza gustativa autentica e indimenticabile.

Il gusto autentico della Toscana

"Terre di Pisa Food & Wine Festival" è l'evento perfetto per scoprire i prodotti del territorio e il gusto autentico della Toscana: tra gli stand non mancherà il tartufo bianco, con il suo profumo inconfondibile, la dolcezza del cioccolato artigianale, il carattere dei salumi e dei formaggi stagionati e ancora, miele, pasta fresca, dolci tipici locali, birra e gli oli extravergini d'oliva freschi di frangitura. E, naturalmente, il vino toscano, protagonista indiscusso della kermesse.

Degustazioni, masterclass e show cooking

Durante il Festival, per i winelover sarà possibile partecipare a degustazioni guidate e masterclass sulla prestigiosa DOC Terre di Pisa guidate da esperti sommelier, mentre gli appassionati di cucina avranno l'opportunità di assistere a due show cooking del rinomato Chef Max Mariola. Per i più piccoli, invece, accanto al celebre murale di Keith Haring, "Tuttomondo", saranno disponibili diversi laboratori creativi.

Grazie alla collaborazione con l'Università di Pisa, sono previste iniziative educative che promuovono la consapevolezza su come gustare e apprezzare i cibi nella loro autenticità.



Inoltre, durante il fine settimana della manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest in collaborazione con le principali associazioni di categoria, tutta la città e il territorio si “vestono a tema” proponendo un fitto programma di visite guidate alle mostre e ai musei, itinerari tematici e convenzioni specifiche.

Programma e orari

Il Festival, ad accesso libero, si terrà dal 20 al 22 ottobre, presso piazza Vittorio Emanuele II a Pisa. I biglietti per poter partecipare alle masterclass, agli show cooking e ai tour guidati, invece, sono acquistabili direttamente dal sito web della kermesse.