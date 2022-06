Alla tua estate ci pensa un food delivery Toscano

L’estate è finalmente arrivata. Sole, caldo, giornate infinite e, per i più fortunati, pomeriggi al mare o in piscina.

Con la bella stagione non cambiano solamente il nostro look e il nostro guardaroba. Anche la nostra alimentazione cambia radicalmente.

Il caldo infatti mette fortemente alla prova la voglia di spadellare davanti a fornelli o di accendere il forno.

Per nostra fortuna possiamo contare su una dieta vastissima. La cucina italiana è famosa per avere piatti deliziosi, perfetti per l’estate.

Piatti semplici contro la calura estiva

La pasta è un alimento tipico della nostra cucina ed è, da nord a sud, condita nelle maniere più disparate. Non manca quindi una versione fredda, ideale per le giornate più calde.

Il riso è un altro piatto tipico della nostra cucina e dalle Hawaii arriva una gustosa variante che sta conquistando tutti, grandi e piccini: le Pokè, un piatto di riso e pesce crudo insaporito con gli ingredienti più vari, come avocado, cipolla croccante e sesamo. L'unico limite a questo piatto è la fantasia.

Le insalatone sono le regine dell'estate, insaporite con le verdure di stagione più fresche e con le combinazioni più colorate rappresentano una fresca alternativa per i vostri pranzi.

Ci sono poi i must di ogni stagione come il sushi, che grazie alla sua semplicità e alla sua praticità rappresenta sempre un ottimo alleato contro le torride giornate estive.

La pizza, signora inconstrastata delle cene con amici, ogni sua variante è ben accetta e per i più eroici anche quella con l'ananas.

Pisa è patria delle storiche cecinerie, non potete quindi lasciarvi scappare la schiaccia con cecina, dove la croccantezza della focaccia incontra la torta di ceci, regalandovi una merenda gustosa e perfetta per ogni break.

Volete un'idea per uno spuntino veloce?

Un'ottima piadina fa al caso vostro, magari farcita con la finocchiona o con la classica combinazione pomodoro e mozzarella e ideale da consumare prima di salire i quasi 294 gradini della Torre di Pisa.

L'estate è la stagione per eccellenza del gelato, un fresco dessert per raffreddare le giornate più torride, magari consumato su qualche meravigliosa spiaggia toscana.

Il gusto dei migliori piatti a casa vostra

Si sa, molto spesso il caldo, soprattutto nelle giornate più torride, mette al bando la voglia di cucinare persino i piatti più semplici.

Come fare, quindi?

Semplice: Ordinare cibo a domicilio.

Ed è proprio qui che l’eccellente servizio di Tadan Delivery arriva in tuo soccorso.

Tadan Delivery è il nuovo servizio di consegna a domicilio tutto toscano che in poco tempo si è ritagliato un posto nel cuore di tutti gli amanti della cucina.

Le ragioni sono semplici: Tadan Delivery può contare sui migliori ristoranti a domicilio, su una vasta scelta di piatti che vanno dalla tradizione italiana, alla cucina giapponese e alla cucina indiana.

Usabilità è, inoltre, il nostro motto. Sul sito o sull’applicazione si sceglie il ristorante, il piatto e l’orario di consegna e il gioco è fatto. Non resta che aspettare il rider con il tuo ordine.

Tadan Delivery sa distinguersi anche sotto un altro importante aspetto e, cioè, la delineazione del rapporto lavorativo con chi, a tutti gli effetti, consegna il cibo.

Tadan è, infatti, il primo servizio di Delivery a livello europeo ad aver sottoscritto un accordo con Nidil-CGIL per la contrattualizzazione dei rider. Tutto ciò si è tradotto nel superamento del cottimo, nella garanzia di una paga oraria in linea con i contratti nazionali, nella previsione bonus e indennità maltempo.

In aggiunta, è previsto il versamento contributi INPS e INAIL, nonché tutte le tutele sociali.

Insomma, Tadan Delivery è un’eccellenza tutta italiana che unisce la migliore scelta di ristoranti e cucine, semplicità di utilizzo e tutela dei suoi dipendenti a 360°.

Che altro dire, se non che l’estate 2022 all’insegna del buon cibo è iniziata e grazie a Tadan Delivery arriverà direttamente a casa vostra.