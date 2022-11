Opportunità professionali e formazione: appuntamento a Pisa il 24 novembre

Una nuova generazione si affaccia al mondo del lavoro: determinati, nativi digitali e con il più alto tasso di istruzione della storia, la Gen Z si appresta a cambiare radicalmente il mercato del lavoro e le sue dinamiche.

L’essere nati e cresciuti in un mondo segnato dall’incertezza – si pensi alla crisi economica e alla pandemia – ha forgiato una generazione estremamente resiliente, ben consapevole dei propri obiettivi professionali ed estremamente attenta a tematiche quali l’inclusione e la tutela della diversità sul luogo di lavoro.

Una giornata ricca di opportunità per le nuove generazioni

Tra i temi più attuali per i Gen Z c’è anche quello della ricerca del lavoro: se da un lato le piattaforme online hanno dato modo ai candidati di aumentare la propria visibilità, dall’altro hanno spersonalizzato il processo di ingresso nel mondo dell’impresa.

Ecco perché momenti di incontro come i Job Meeting organizzati da Cesop HR Consulting Company diventano occasioni importantissimi tanto per gli studenti quanto per le aziende, creando le condizioni per un dialogo reciproco ricco di opportunità per entrambe le parti in causa.

Il prossimo di questi appuntamenti sarà – il 24 novembre dalle ore 9.30 alle 16.30 – Job Meeting PISA, una giornata rivolta ai laureandi e laureati di tutte le aree disciplinari che si terrà presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi. Per partecipare, basta iscriversi al seguente link.

Durante Job Meeting PISA, i giovani partecipanti potranno interfacciarsi con i recruiter e i selezionatori della tante aziende italiani e multinazionali partecipanti: 24ORE Business School, Akkodis, Angel Company, ARTI - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ATI Project, AYES, Bosch, d-fine, Eraclito 2000, FINCANTIERI, Gi Group, Hyntelo, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italiaonline, Knauf Italia, Lidl Italia, LogObject, MOVYON, Nextmind, NTT DATA, Synergie, TRIGANO, Umana, Unicoop Firenze, Università di Pisa - Unità Career Service, Università di Pisa - Unità Tirocini e Alto Apprendistato, Università di Pisa - Unità Master, Vianova, Vitesco, Wolters Kluwer – CCH Tagetik.

Webinar e orientamento

L’evento, totalmente gratuito, prevederà anche momenti di formazione, come il servizio di consulenza professionale volto al controllo CV e i numerosi workshop aziendali e di informazione professionale.

Sempre in ambito formazione, gli iscritti al Job Meeting PISA, inoltre, potranno partecipare gratuitamente online – il 23 novembre, un giorno prima dell’evento ­– ai webinar di orientamento del ciclo “ORIENTARSI AL LAVORO CONTEMPORANEO", organizzati da Umana, ovvero "Quale CV? Elementi operativi per la creazione del proprio curriculum vitae e scelta dei modelli più efficaci " e "Digital Recruitment: sii consapevole di cosa accade davanti e dietro al PC. Affina la tua ricerca del lavoro ottimizzando le opportunità offerte dal web, con attenzione all’importanza del contatto personale".

Come partecipare? Registrati gratuitamente sulla pagina dell’evento per ricevere via mail tutte le informazioni necessarie.