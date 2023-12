Il Desco 2023: un’occasione imperdibile per riscoprire il gusto della tradizione toscana

Lucca è una città splendida in qualsiasi periodo dell'anno, ma, a dicembre, assume un fascino magico e particolare.

Il centro storico è addobbato a festa, le luci brillano, il clima è mite e, nella splendida cornice del Real Collegio, torna l'appuntamento con Il Desco, un'occasione unica per scoprire, riscoprire e degustare le tipicità enogastronomiche del territorio (e non solo).

Il Desco 2023: la mostra mercato per gli amanti del buon cibo

Il Desco è un'occasione unica per conoscere e apprezzare la biodiversità dei prodotti alimentari italiani, rigorosamente selezionati in base a criteri di genuinità e qualità e che rappresentano il meglio delle produzioni artigianali Made in Italy.

I produttori presenti alla mostra mercato, provengono dai territori della Toscana Nord-Ovest, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, oltre che dal territorio toscano e di altre regioni italiane, e offrono un'ampia varietà di prodotti, tra cui salumi e formaggi, pasta e prodotti da forno, birre e vino artigianali, olio e condimenti, dolci e pasticceria, cioccolato e liquori, miele e confetture, caffè, e molto altro ancora.

Un programma ricco di eventi

Oltre alla mostra mercato, Il Desco offre anche un ricco programma di eventi, tra cui degustazioni guidate, showcooking, talk con esperti del settore, laboratori per bambini e attività di approfondimento sulla cultura del cibo, con un'attenzione alle particolarità dei territori di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, come il Sangiovese, la Castagna, le Terre di Pisa, il Tea e le Camelie, la Frollatura del Pesce e i Grani Antichi.





La manifestazione continua fuori dai chiostri del Real Collegio con "Esco dal Desco", un programma di eventi e manifestazioni collaterali e legate al cibo, che si svolgono in contemporanea sul territorio.

Informazioni utili

Il Desco si svolge a Lucca nei primi due fine settimana di dicembre. La mostra mercato è aperta dalle 10:00 alle 20:00, e l'ingresso è gratuito. Il Desco è un'occasione imperdibile per gli appassionati di gastronomia, ma anche per chi desidera semplicemente trascorrere una giornata all'insegna del gusto e della cultura.

Per maggiori informazioni e scoprire il programma, è possibile visitare il sito web.