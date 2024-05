Mercato immobiliare, servizi mirati ed espansione

Dopo il periodo pandemico, il panorama immobiliare ha subito un profondo cambiamento, riflettendo le nuove esigenze degli acquirenti.

Emergono preferenze per immobili efficienti e ristrutturati, spesso a discapito di una riduzione delle dimensioni.

Le richieste del mercato indicano una tendenza verso abitazioni più piccole ma ben ottimizzate, rispetto alle precedenti preferenze per spazi più ampi.

Questo nuovo orientamento evidenzia una maggiore attenzione alla qualità degli spazi abitativi e alla loro funzionalità.

Inoltre, si registra un interessante mutamento nel settore dei mutui. Contrariamente all'impennata dei tassi di interesse nel periodo 2022-2023, nel maggio 2024 si osserva una graduale riduzione dei tassi. Questa tendenza potrebbe favorire un maggior accesso al credito e stimolare l'attività nel settore immobiliare.



L'Agenzia Gruppo Mediare, impegnata nell'espansione del proprio punto vendita a Cascina, è alla ricerca di tre nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Queste posizioni offrono l'opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo dell'agenzia e di crescere professionalmente in un ambiente dinamico e stimolante.

In particolare una figura professionale, specializzata o specializzanda, che si occupi di intrattenere i rapporti con i venditori, una figura professionale, specializzata o specializzanda, che si occupi di intrattenere i rapporti con gli acquirenti, e una terza figura professionale nel comparto appunto delle locazioni, che intrattenga quindi

i rapporti professionali con i proprietari degli immobili e gli inquilini.

Da oltre un quarto di secolo, l'Agenzia Gruppo Mediare ha consolidato la sua reputazione nel settore immobiliare, offrendo soluzioni innovative e collaudate per ridurre gli ostacoli tipici della compravendita di immobili. Grazie a un metodo di lavoro affidabile e comprovato nel tempo, l'agenzia si distingue per la sua capacità di ottimizzare i tempi di vendita e garantire un servizio di alta qualità ai suoi clienti.

L'approccio unico di Gruppo Mediare si basa su un metodo di lavoro strutturato in step o fasi, che coinvolge una vasta gamma di figure professionali interne ed esterne all'azienda. Questa collaborazione sinergica consente di affrontare ogni fase della compravendita con competenza e efficienza, garantendo risultati rapidi e soddisfacenti per tutte le parti coinvolte.

Ciò che distingue Gruppo Mediare è la sua capacità di massimizzare il valore degli immobili in portafoglio, offrendo servizi personalizzati e mirati che valorizzano al massimo le proprietà dei clienti. Attraverso una rigorosa strategia di marketing e una vasta rete di contatti nel settore immobiliare, l'agenzia riesce a trovare acquirenti qualificati in tempi record, riducendo notevolmente i tempi di vendita.

L'azienda si impegna costantemente a migliorare e adattare le proprie metodologie per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato immobiliare.

Grazie a una combinazione di competenza, esperienza e innovazione, Gruppo Mediare si conferma come un punto di riferimento affidabile per coloro che cercano soluzioni efficaci nella compravendita immobiliare.

Per quanto riguarda i piani di espansione futura, l'Agenzia Gruppo Mediare è in costante crescita e continua a cercare nuove opportunità per ampliare la propria presenza sul mercato. Con un team dedicato e motivato e un approccio orientato al cliente, l'azienda è pronta ad affrontare sfide e opportunità nel settore immobiliare, consolidando la sua posizione di leader nel settore