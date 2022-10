Nuova vita all’usato: a Pisa uno showroom dedicato

L’acquisto di una nuova vettura è sempre un momento delicato.

Per prima cosa bisogna delineare quelle che sono le necessità; una vettura più sportiva ma meno confortevole oppure una macchina più adatta ad una famiglia con figli ad esempio sono necessità che variano da persona a persona.

Una volta stabilite le priorità ci si può affacciare al mercato.

Mercato che in questo particolare periodo storico sta attraversando un periodo molto particolare.

La carenza di materie prime, la crisi sanitaria e la delicata situazione nell'Europa dell'Est stanno avendo pesanti ripercussioni allungando di molto le tempistiche di consegna e di approvvigionamento dei veicoli nuovi.

Quindi che cosa si può fare?

Semplice: Rivolgersi al mercato dell’usato

Il mercato dell’usato: i vantaggi

Il mercato dell’usato, mai come oggi, rappresenta una valida alternativa nonché una concreta possibilità di risparmiare.

Scopriamo i vantaggi dell’acquisto di un veicolo di seconda mano.

I veicoli usati hanno senza ombra di dubbio prezzi più contenuti rispetto alle controparti nuove e soprattutto non sono soggetti a tempi di attesa, se non quelli burocratici del passaggio di proprietà.

Rappresentano una scelta rispettosa dell’ambiente, evitando le emissioni generate dalla produzione di un’auto nuova.

Il costo dell'assicurazione di una macchina usata ha un costo inferiore rispetto al nuovo.

L’acquisto di un veicolo usato quindi rappresenta un grande vantaggio; tuttavia bisogna prestare attenzione.

L’usura e una cattiva manutenzione del precedente proprietario possono infatti aumentare il rischio che la vettura abbia dei problemi tecnici e meccanici, elementi che andrebbero a vanificare il risparmio economico oltre che a creare disagi.

Aggiungiamo che la complessità delle vetture odierne rende molto complicato farsi un'idea dello stato di salute della vettura senza poter effettuare delle verifiche strumentali più dettagliate.

Come si può essere sicuri di quello che si acquista?

Affidandosi a degli esperti, persone competenti che possono garantire quello che vendono.

A Pisa uno showroom interamente dedicato all’usato

Proprio a Pisa Eschini Auto ha inaugurato in via Fagiana il suo nuovo showroom interamente dedicato alle vetture usate, un luogo riservato totalmente ad auto usate, aziendali e a km 0 fche anno parte del programma Volkswagen di usato certificato e garantito Das WeltAuto..

Ma perché quando si acquista una vettura usata è necessario affidarsi a degli esperti come lo staff di Eschini Auto?

La ragione è semplice; tutte le vetture che vengono esposte nello showroom devono superare una stretta serie di controlli e verifiche che vanno a valutare lo stato di salute del veicolo.

Grazie ad un’eccellente servizio di officina e carrozzeria, tutte le auto vengono controllate da cima a fondo, garantendo al cliente un prodotto di altissima qualità.

Il preparato staff vi accoglierà e saprà gestire in maniera impeccabile tutte le vostre richieste, indirizzandovi verso la vettura più adatta alle vostre necessità.

Inoltre tutte le vetture di Eschini Auto possono contare su un servizio assistenza che va a coprire tutti gli eventuali problemi che la vettura potrebbe presentare una volta uscita dallo showroom, accompagnando la clientela quindi non solo durante la vendita ma anche nei mesi a seguire. Ad esempio, collegato alla garanzia della vettura è infatti possibile beneficiare anche del Servizio Mobilità che prevede assistenza telefonica e stradale 24 ore su 24 ed altri servizi ed agevolazioni in caso la vettura non possa essere riparata in giornata.

Eschini Auto è una garanzia di qualità da oltre dieci anni, nato nel 2007 sotto la sapiente guida di Giovanni Eschini, è diventato prima un punto di riferimento per le vetture Volkswagen e ora per tutta la gamma di auto usate.

Acquistare una vettura usata non è mai stato così semplice e grazie alle sapienti mani dei tecnici Eschini Auto avrete la garanzia di possedere una vettura usata ma pari al nuovo.

Una scelta saggia per l’ambiente e per il vostro portafoglio.