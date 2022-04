Social media management, grafica e contabilità: una pioggia di corsi professionali per i NEET

Per un giovane, muovere i primi passi nel mercato del lavoro può risultare problematico: in un mondo sempre più competitivo e tecnico, diventa fondamentale una formazione approfondita nonché la padronanza di competenze verticali e ben specifiche per poter trovare un’occupazione in linea con le proprie aspettative.

Se l’approccio al mondo del lavoro può essere complesso, al tempo stesso è possibile farsi trovare pronti alla sfida investendo nella propria formazione, così da sviluppare e maturare quelle abilità concretamente richieste dal mondo dell’impresa.

10 corsi in partenza a Pisa

Strutturare corsi in grado di trasmettere ai giovani strumenti e conoscenze spendibili sul mercato del lavoro per facilitare i loro il processo di inserimento è l’obiettivo di Formatica Scarl.

Ed è esattamente in questa direzione che vanno i corsi professionali gratuiti – finanziati dalla Regione Toscana – erogati da Formatica Scarl a Pisa e riservati ai NEET, ovvero i giovani tra i 18 e i 29 anni che in questo momento né studiano né hanno un’occupazione.

I corsi su Pisa saranno dieci: quattro di social media management, due di grafica e altrettanti di contabilità, due di “pane e pizza”.

Nel dettaglio, i corsi di social media management proporranno approfondimenti per l’utilizzo di social come Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, per formare professionisti preparati a gestire la comunicazione su questi canali ormai imprescindibili per qualsiasi azienda.

I corsi di grafica pubblicitaria, invece, ruoteranno intorno all’utilizzo di software come Adobe Photoshop (40 ore), Adobe Illustrator (25 ore), Adobe InDesign (25 ore), ovvero i principali strumenti di progettazione grafica, che permetteranno agli studenti di imparare a impaginare contenuti pubblicitari in depliant, inserti, locandine, cataloghi e altro ancora.

C’è poi il percorso formativo incentrato sulla contabilità, che si pone l’obiettivo di infondere nei frequentanti una preparazione pratica e strutturata per la gestione della contabilità quotidiana di un’azienda e le principali attività amministrative, come per esempio la redazione e l’analisi del bilancio d’esercizio.

E infine il ciclo di lezioni dedicato a pane e pizza, finalizzato alla formazione di pizzaioli e fornai adeguatamente preparati, grazie a focus specifici sulla preparazione di pizza al piatto, pizza al taglio, pane e focacce.

Non solo: durante le ore di formazione, saranno previsti percorsi volti a sostenere la creazione di impresa e il lavoro autonomo, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani corsisti gli strumenti professionali per avviare e gestire autonomamente un’attività commerciale.

Registrati ai corsi in pochi passaggi

Ciascun corso organizzato da Formatica Scarl avrà una durata complessiva di 100 ore e per partire basterà l’iscrizione di almeno tre corsisti NEET.

Per avviare la pratica di registrazione è necessario iscriversi al portale regionale “Garanzia Giovani”. Per ricevere invece informazioni relative ai corsi e all’offerta didattica è possible contattare Formatica Scarl al numero di telefono 0574966555, oppure scrivere una mail a neet@formatica.it. In ogni caso, l'intero catalogo di corsi è pubblicato sul sito di Formatica Scarl.