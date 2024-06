Sostegno al territorio: Quando la banca fa crescere la provincia di Pisa

Come riconoscere una banca solida e di qualità? Non è affatto facile nel mare di offerte del mercato finanziario. Ma forse non tutti sanno che con alcune e semplici accortezze tecniche (ma niente di difficile, promesso) è possibile scoprire in pochi passaggi qual è l’istituto bancario adatto alle proprie esigenze.

Punto fondamentale: quando si sceglie una banca, bisogna immediatamente valutare la solidità finanziaria. Iniziamo controllando una sigla importante, il CET1, acronimo di Common Equity Tier 1. Verificare che il valore del CET1 sia alto assicura che l'istituto abbia una base di capitale robusta, fondamentale per la sua stabilità. Potremmo immaginare il CET1 come il "cuscinetto di sicurezza" della banca, composto da azioni ordinarie e utili non distribuiti, pronto ad essere utilizzato in caso di perdite finanziarie, garantendo così la sua stabilità e sicurezza.

Le regole internazionali richiedono che questo rapporto sia almeno del 4,5%, ma spesso viene fissato a livelli più elevati per garantire maggiore sicurezza. Proprio partendo da questi standard qualitativi, l’istituto Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo ha deciso di puntare in alto, attestandosi al 19,9%.

Un altro punto importante nella valutazione di una banca di qualità sono i servizi offerti. L'ampia gamma di prodotti proposti da Castagneto Banca 1910 spazia dai servizi bancari ai prodotti assicurativi, fondi d'investimento, gestioni patrimoniali, finanziamenti e prestiti personali.

Castagneto Banca 1910 è un gruppo impegnato nel comprendere le esigenze del territorio della provincia di Pisa, offrendo prodotti ben calibrati con particolare attenzione ai privati e alle PMI dei comuni dove sono presenti. Come banca di credito cooperativo, il principale obiettivo è sostenere le comunità locali, mantenendo un legame stretto e diretto con il territorio.

La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci è presente nella provincia di Pisa con tre filiali:

- Filiale di Pisa - Via Italo Bargagna 116/118

- Filiale di San Giuliano Terme - La Fontina

- Via Alamanni, 9 - Filiale di Cascina - Viale Comaschi 120/122