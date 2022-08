Spazio Cascina, l'iniziativa che ti riporta in centro

Quello dell'abbandono dei centri storici delle città italiane è un tema sempre attuale che ci accompagna ormai da qualche lustro. Lo spopolamento e la chiusura delle attività commerciali stanno alla base di tutto ciò e, negli anni, hanno trasformato quelli che fino a poco tempo fa erano i fulcri delle attività commerciali e sociali in zone piene di edifici vuoti, vetrine sporche e di spazi poco illuminati nelle ore serali e notturne.

Il progetto che illumina il centro di Cascina

Spazio Cascina, Arte al Centro è l'iniziativa del comune di Cascina che ha come obiettivo il rilancio del centro storico a partire dai tanti fondi sfitti presenti in Corso Matteotti. L'idea è quella di “veder splendere di nuovo alcune vetrine rimaste all’oscuro” – come sottolineato dall'assessora Bice Del Giudice in occasione della presentazione – e di poterle valorizzare con mostre ed eventi.

Progetto che poggia le fondamenta sulla partnership con Ford Blubay, la concessionaria toscana da sempre al fianco di iniziative a sostegno del territorio. Una filosofia aziendale che supporta non solo le aree in cui è presente fisicamente con le proprie sedi, ma anche quelli – come, per l'appunto, Cascina – dove opera al fianco di progetti nei quali crede fermamente.

