Terme, benessere e salute dopo le ferie

Come ogni anno, l’arrivo di settembre segna la fine dell’estate e tendenzialmente, delle vacanze. Si torna in pieno regime alla routine di tutti i giorni, con la mente colma di bei ricordi e il corpo carico di energia per affrontare questo nuovo inizio. Tuttavia, si corre spesso il rischio che le pile ricaricate grazie a giorni o settimane di puro relax, lascino presto spazio a mesi di inteso lavoro e stress, azzerandone i benefici e mettendo a repentaglio, subito dopo quello mentale, il benessere fisico.

Risulta dunque importante prevenire prima di dover porre rimedio. Un’ottima soluzione, forse ad oggi non ancora sufficientemente diffusa, sono le cure termali, e in particolare sono i fanghi termali: con le loro proprietà benefiche per l’organismo, in particolare per l’apparato osteo-articolare, i fanghi immergono il corpo in una totale sensazione di rilassamento, permettendo alle contratture muscolari di disciogliersi.

Trattandosi di vere e proprie terapie, è fondamentale affidarsi a strutture idonee, specializzate e in grado di garantire trattamenti specifici per ogni esigenza. È il caso dei Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa un centro termale situato a San Giuliano Terme, a pochi chilometri da Pisa e Lucca, e inserito in un meraviglioso scenario di piscine e vasche, incastonate fra le lesene e gli archi di un palazzo granducale.

Trattamenti termali per rimediare alla sedentarietà

Che si tratti di un impiegato o di un dirigente d’azienda, passare l’intera giornata seduti davanti al computer mette il fisico a dura prova, con sovraccarico di collo, schiena e mani. Se a questo si aggiunge una postura inadeguata, la situazione non può che peggiorare. I trattamenti offerti all’interno della struttura prevedono l’utilizzo di fango termale maturo, ottenuto dalla miscelazione delle argille con le preziose acque delle sorgenti termali. Tale processo permette al fango di acquisire proprietà fisiche e chimiche particolari, che lo rendono unico e ideale per la terapia e il benessere totale. Secondo quanto afferma Patrizia Chiti, Direttore Sanitario di Bagni di Pisa, il fango termale maturo è indicato sia a scopo preventivo per coloro che sono più soggetti all’invecchiamento naturale delle articolazioni, sia per i giovani con problematiche posturali. “Consiglio i fanghi anche agli sportivi che, cessata l’attività agonistica, spesso presentano contratture e dolori diffusi in tutta la muscolatura”.

Trattamenti successivi all’applicazione dei fanghi termali possono essere la balneoterapia, che consiste nell’immersione in acqua termale per un totale di 20 minuti, e i massaggi fisioterapici. Eseguiti a “caldo” permettono al fisioterapista di lavorare in condizioni ottimali e ottenere degli ottimi benefici, donando salute a tutto l’organismo: rilassano, sciolgono le tensioni muscolari, migliorano la circolazione e il funzionamento degli organi attraverso la stimolazione dei tessuti superficiali.

L’acqua termale per le nostre vie respiratorie: tutti i benefici in un unico luogo

È stata nominata in merito alle piscine in cui è possibile immergersi, ma dall’acqua è possibile ricevere ulteriori trattamenti e benefici. L’acqua termale è infatti ideale per le patologie che riguardano l’apparato respiratorio come sinusiti, riniti, faringiti, per arrivare fino alle bronchiti. L’aerosol (rinite e rinofaringiti) e il getto diretto (gola, trachea, bronchi, fino agli alveoli polmonari) permettono cure inalatorie indicate non solo per gli adulti, ma anche per i bambini.

Le acque termali di Bagni di Pisa, che sgorgano ad una temperatura di 38°C, sono solfato-calciche-magnesiache e particolarmente tollerabili anche perché impiegate senza alcun trattamento chimico o fisico che ne alteri la costituzione naturale. Grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, sono particolarmente indicate per la prevenzione e la cura di patologie croniche e degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico, respiratorio e vascolare.

Percorsi nutrizionali e terme: combinazione perfetta

Per chi fosse alla ricerca di un programma più specifico, è buono sapere che il centro di Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa offre anche la possibilità di seguire dei percorsi medical spa che uniscono i trattamenti termali a dei programmi nutrizionali personalizzati. Finalizzati al dimagrimento e a migliorare lo stile di vita, i programmi sono seguiti con il supporto e la consulenza attenta della dietista Laura Bettarini La specialista dichiara che associare una dieta sana ed equilibrata alle cure termali, può contribuire al rafforzamento del sistema immunitario, fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento del nostro fisico e per prevenire l’insorgere di infezioni. La struttura propone dei programmi settimanali, ma esistono anche dei programmi giornalieri, One day Diet e One Day Detox, per offrire esperienze fattibili in una giornata, incontrare i medici e farsi una idea di potenziali programmi più ampi e duraturi.

Cure termali e convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale

I trattamenti termali quali fango, balneoterapia e cure inalatorie, sono fruibili a Bagni di Pisa in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, riservata a un ciclo di 12 trattamenti. Per usufruire della convenzione è sufficiente presentare richiesta del medico di base segnalando la patologia e il relativo ciclo di cure. Il Ticket verrà pagato direttamente presso il centro termale.

Contatti

Per ricevere ulteriori informazioni e per effettuare una prenotazione, è possibile consultare il sito internet e contattare il ricevimento della Spa termale telefonicamente chiamando 050 8850432-433 oppure mandando una mail a spabooking@bagnidipisa.com o visitando il sito.