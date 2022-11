Un dono speciale per Natale: regalare un'esperienza alle terme

Dopo una partenza in sordina, l’autunno è ufficialmente iniziato, portando con sé quelle temperature fredde che rendono ancora più piacevoli le ‘coccole’ da dedicarsi in questo periodo, come una rilassante giornata alle terme.

Sono tanti i benefici per il corpo e per la mente che i bagni termali possono offrire: consentono di distendere i muscoli, migliorare la circolazione, aiutare a rafforzare il sistema immunitario, depurare il corpo e migliorare l’aspetto della pelle.

Entrare in un luogo accogliente ed esteticamente piacevole, pensato per dedicare un momento a sé, offre una carica di buonumore.

Per tutti questi motivi, sono sempre di più le persone che scelgono di regalarsi, o regalare, un'esperienza presso una spa, soprattutto in occasione del Natale.

Si tratta, infatti, di un pensiero personale, dedicato al benessere di chi lo riceve, diverso dai soliti omaggi e che si può sfruttare nel momento più adatto per sé; una scelta originale e raffinata da donare alle persone cui si vuole bene.

Questo periodo – anche grazie alla settimana del Black Friday – è particolarmente indicato per gli acquisti di Natale e si ha l’opportunità di fare regali di valore approfittando di interessanti offerte.

Non rimane che scegliere la meta ideale.

Una destinazione molto apprezzata sia per il livello delle proposte offerte che per la bellezza è Bagni di Pisa Palace & Thermal spa, antica dimora termale estiva dei Granduchi di Toscana, a pochi chilometri da Pisa e Lucca.

La location è un elegante palazzo storico, nonché resort termale, in cui sono racchiuse storia e tradizioni antiche.

Nella sua suggestiva cornice, dove vengono sapientemente unite l’eleganza delle architetture e la magia degli ambienti ai comfort più all’avanguardia, si può dedicare del tempo a sé stessi, scegliendo tra le numerose proposte disponibili.

Un voucher spa per l'armonia di corpo e mente

Presso i Bagni di Pisa Palace & Thermal spa ci si può offrire un’esperienza di relax unica, scegliendo tra un'ampia selezione di voucher spa regalo, studiati per soddisfare qualsiasi esigenza.

Tra le varie soluzioni disponibili, eccone alcune tra le più amate.

Salus Per Aquam

Consiste in un ingresso giornaliero, comprensivo di percorso alle terme, che include: percorso termale Bioaquam, Thalaquam (piscina salata), Piscina termale interna ed esterna, Bagno di Minerva, area umida con sauna e doccia emozionale, area Thermarium con bagno turco, area relax con tisane e frutta fresca, Kit Bagni di Pisa (sono inclusi accappatoio, telo, ciabattine e cuffia).

Ab Imo Salus

Un pacchetto ideale per dedicarsi una pausa di relax ancora più completa.

Il voucher include tutto il percorso Salus per Aquam e, in più, un massaggio rilassante da 50’.

Full Spa Experience

Pensato per offrire un benessere ancora più completo, include tutto il percorso Salus per Aquam, un massaggio rilassante da 25’ e la possibilità di pranzare al ristorante dei Lorena, per una combinazione di relax e gusto con le proposte dello Chef Umberto Toscano.

Se si desidera regalare (o regalarsi) un voucher, questo è il momento giusto: Bagni di Pisa Palace & Thermal spa ha, infatti, attivato una super promozione in occasione del Black Friday.

Nella settimana che va dal 21 al 27 novembre, sarà possibile ottenere tutti i voucher regalo con lo sconto del 20%; un’eccellente opportunità per anticipare l'acquisto dei regali di Natale.

Riapre la Grotta dei Granduchi: una speciale esperienza di benessere

Dopo essere stata, completamente, rinnovata, riapre, finalmente, la Grotta termale dei Granduchi: una piccola cavità termale naturale. Nella sua suggestiva vasca, scavata nella roccia, l’acqua scende da una piccola cascata, dando vita a un ambiente caldo-umido, grazie anche ai nuovi getti di vapore termale. È un luogo magico di quiete: il tepore, il vapore e le benefiche sostanze termali riequilibrano corpo e mente, regolano la pressione arteriosa, aiutano a eliminare le tossine.

L’esperienza presso la Grotta è ideale per due persone e ha la durata di 20 minuti.

Oltre che come servizio singolo, la Grotta termale dei Granduchi può essere accorpata ad alcuni pacchetti giornalieri, come Thermae Romanae, Antico Mediterraneo e percorso Romantico (per coppia).

Inoltre, per scoprire tutto il fascino della Grotta in una veste originale, si può optare per la ‘Notte alle Terme Exclusive', serate speciali organizzate presso Bagni di Pisa Palace & Thermal spa dalle 20.00 a mezzanotte, il cui calendario viene aggiornato mensilmente.

Ecco cosa comprende il programma relativo alle serate del 25 e 26 novembre e 08, 10, 22, 23, 29, 30 dicembre; ingresso alle piscine termali di Ponente e Levante, dalle 20.00 a mezzanotte, accesso alla Grotta termale dei Granduchi (per un bagno di vapore termale rigenerante e detossinante) e bagno di vino nella «sala delle candele» (un caldo bagno in vasca termale privé circondati da candele profumate, con flute di prosecco e frutta fresca per due).

Inoltre, è previsto un apericena alla Spa di Ponente con degustazione di prodotti del territorio, finger-food di ricette tradizionali toscane, frutta fresca e piccoli dessert (con proposte senza glutine)

Sono inclusi sottofondo di Lounge Music e uso del Kit Bagni di Pisa (accappatoio telo, bagno ciabattine e cuffia).

In occasione della riapertura, l’esperienza nella Grotta Termale è accessibile ad uno speciale prezzo lancio.



Questa è un’opportunità da cogliere per regalare un’esperienza unica e indimenticabile ad un prezzo conveniente.



È possibile acquistare online il voucher e ricevere maggiori informazioni tramite il sito di Bagni di Pisa Palace & Thermal spa, visitando la pagina Facebook, chiamando il numero 050 8850432-433 o inviando una mail all’indirizzo spabooking@bagnidipisa.com.