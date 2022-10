Terre di Pisa, tra bellezze culturali e gastronomiche

Attorno alla famosa e turistica città di Pisa si estende un territorio poco conosciuto dai più, ma molto, molto ricco. Un immenso paesaggio caratterizzato dalle dolci colline toscane, da borghi antichi, dal mare, parchi e riserve naturali. Un luogo autentico, dove la Toscana emerge nella sua sincerità primordiale.

Sono le Terre di Pisa: qui il tempo sembra essersi fermato, si può riscoprire la lentezza e assaporare tradizioni culturali e, soprattutto, enogastronomiche.

Proprio la cucina, con le sue ricette tradizionali e i suoi misteri tramandati di generazioni, trova qui la massima espressione. La parola chiave è semplicità: dentro ogni portata, dalla bruschetta con olio extravergine di oliva ai salumi toscani – il tutto accompagnato rigorosamente da un bicchiere di vino – è possibile essere spettatori di un racconto ancestrale e longevo allo stesso tempo.

Un festival per celebrare le Terre di Pisa

Per chi avesse voglia di immergersi in questo clima, è da segnalare un evento dalla durata di tre giorni, dedicato ai sapori, profumi e colori del territorio. Stiamo parlando di Terre di Pisa Food&Wine festival, in programma a Pisa dalle 17 di venerdì 14 ottobre alle 21 di domenica 16 ottobre. Un festival immersivo dove è possibile conoscere e farsi coinvolgere dalla passione di oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa pronti a far degustare tipicità e delizie km0, con la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori.

Il programma del festival

Il programma è ampio e prevede numerosi appuntamenti. Da annoverare sicuramente, a partire da Venerdì 14, l’Oil Bar, con le degustazioni guidate per conoscere le caratteristiche organolettiche degli oli e ricevere suggerimenti sugli abbinamenti gastronomici. Lo stesso giorno è prevista la Masterclass “From Bean to Bar – Dal seme alla Tavoletta: Come nasce il vero cioccolato” : una Chocolate Experience con il Maitre Chocolatier Giovanni Angiolini. Sabato 15 e domenica 16, invece, su prenotazione, è possibile partecipare alla Masterclass sul Vino delle Terre di Pisa. E un altro “viaggio” imperdibile ci porta a conoscere i liquoristi presenti al festival, con i loro prodotti, in un excursus che va dal 500 a.C. fino ai giorni nostri.

Molto attesa anche la presenza della foodblogger Ilaria Moretti, alias Miss Positive, coach e chef creativa per intolleranti attenti alla linea, alla salute e al gusto, con la sua show cooking “La cucina per intolleranti”, su prenotazione.

E non finisce qui. Il programma di Terre di Pisa Food&Wine festival prevede anche: colazioni, pranzi, aperitivi e cene nei bar e locali limitrofi con menù “Terre di Pisa” a base di prodotti del territorio; attività ludiche gratuite per bambini; un desk a cura del centro Nutrafood dell’Università di Pisa per ricevere informazioni su acquisti e consumi consapevoli in ambito alimentare. Alimentazione e cultura a tutto tondo per celebrare uno dei luoghi più belli della penisola.

Info e contatti

Partecipare come visitatori al Terre di Pisa Food&Wine festival significa sostenere un territorio meraviglioso, dalle infinite possibilità culturali ed enogastronomiche. L’orario del festival è: venerdì 14 dalle 17 alle 22, sabato 15 dalle 11 alle 22 e domenica 16 dalle 11 alle 21 L’ingresso al festival è gratuito. Sul sito dedicato a Terre di Pisa Food&Wine festival è possibile trovare numerose informazioni e prenotarsi alle varie giornate.