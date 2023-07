Parte il tour tra i lidi più belli d’Italia per un’estate sostenibile e a tutela dell'ambiente

La mobilità sostenibile è diventata sempre più importante, una delle vie principali per ridurre l’inquinamento. I molteplici vantaggi del suo utilizzo riguardano l’ambiente, le persone, l’economia, una rivoluzione sempre più urgente che serve ad abbattere i consumi di energia proveniente dai combustibili fossili, tutelare la salute e il pianeta.

Il mercato offre soluzioni interessanti a riguardo, tra queste un'interessante novità che verrà a breve presentata con un evento estivo di tutto divertimento: cinque tappe in bellissime località marittime dove si potrà trascorrere del tempo in allegria con musica, aperitivi, “ocean board culture” e attività di pulizia delle spiagge in collaborazione con una Onlus che tutela il mare e le sue risorse da oltre 35 anni.

Kia Sustainability Tour

Kia Italia dà il via al Kia Sustainability Tour: un percorso che coinvolge i lidi italiani più rinomati per toccare con mano la nuova Kia EV9, effettuare test drive della gamma elettrificata e diffondere i valori di sostenibilità del brand attraverso attività di pulizia delle spiagge. Non mancheranno anche tanta musica e divertimento, creando momenti di condivisione. Per condivisione di intenti, Kia Italia collaborerà con Fondazione Cetacea per pulire le spiagge di tutte le tappe che ospiteranno il Kia Sustainability Tour e ispirare azioni concrete di sostenibilità.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale

Questa attività si inserisce perfettamente nella strategia avviata dalla partnership con The Ocean Cleanup e le start-up europee Polyola, Odyssey Innovation, Sieve e Waterhaul, finalizzate a liberare gli oceani dalla plastica e in linea con la volontà di Kia di incrementare la percentuale di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo.

Nell’intento di Kia di creare soluzioni di mobilità sostenibile, il tema della sostenibilità diventa centrale in tutte le attività del brand: dalla fornitura alla logistica, dalla produzione all’utilizzo dei veicoli, fino allo smaltimento dei rifiuti, impegnandosi anche in attività che hanno come obiettivo la tutela del pianeta. In questa ottica, i tre pilastri chiave su cui poggia l’obiettivo di carbon neutrality di Kia entro il 2045 sono: "Mobilità sostenibile", "Pianeta sostenibile" ed "Energia sostenibile".

Le tappe

Per la prima volta in Italia, in tutte le tappe del Sustainability Tour sarà esposta la nuova Kia EV9, il primo SUV completamente elettrico della casa coreana che, insieme a EV6, rappresenta il nuovo corso dei veicoli totalmente elettrici del brand. RTL 102.5 sarà media partner dell’evento. Con i propri speaker e momenti di Dj set coinvolgerà i partecipanti e si farà portavoce della mission del Sustainability Tour.

Durante i weekend delle tappe, le giornate inizieranno alla mattina con le attività di pulizia delle spiagge e del mare con i volontari di Fondazione Cetacea - aperte a chiunque voglia partecipare - proseguendo con i test drive di Kia Niro EV, Kia EV6 GT e Kia Sportage plug-in-hybrid. Dalle 18.30 Dj set, aperitivo e musica live. La Kia Area chiuderà alle 22.00. Riportiamo di seguito tutte le tappe:

8 e 9 luglio tappa al Lido di Camaiore;

15 e 16 luglio Rapallo;

22 e 23 luglio appuntamento a Lignano Sabbiadoro;

29 e 30 luglio Pescara;

ultimo appuntamento fissato dal 15 al 24 settembre a San Vito Lo Capo in occasione del Cous Cous Festival.

Kia EV9, tra innovazione e comfort

L’avveniristico SUV elettrico EV9 di Kia è stato progettato e costruito per rispondere alle esigenze degli stili di vita moderni nell'era della mobilità elettrificata. Primo SUV 100% elettrico di punta del brand, lo spazioso e sorprendente EV9 è un veicolo elettrico sofisticato e tecnologicamente avanzato. Disponibile a sei o sette posti, combina uno stile audace, grande versatilità, connettività all’avanguardia e il caratteristico design "Opposites United" di Kia per un SUV pronto a tutto, forte di un'autonomia di guida fino a 541 chilometri nel ciclo WLTP.

Con una lunghezza di 5.010 mm ed un passo di 3.100 mm, EV9 è il veicolo passeggeri più spazioso di Kia ed il secondo modello del brand ad essere costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), appositamente progettata per i veicoli elettrici Kia. In allestimento Baseline è largo 1.980 mm e alto 1.750 mm (escludendo le barre sul tetto).

Kia EV9 è disponibile con trazione posteriore o integrale. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria da 99,8 kW di quarta generazione che garantisce un’autonomia di guida fino a 541 km nel ciclo WLTP. Kia EV9 supporta il sistema di ricarica ad alto voltaggio ultra rapido da 800 volt, che si traduce in meno tempo alla stazione di ricarica. In soli 15 minuti permette di recuperare un'autonomia di guida di 239 km per la versione a trazione posteriore, RWD, e fino a 219 km per la versione a trazione integrale, AWD.

Kia Corporation

Kia è un provider di soluzioni di mobilità a livello mondiale. Fondata nel 1944, è attiva nel settore della mobilità da oltre 75 anni. Con 52.000 dipendenti in tutto il mondo, una presenza in oltre 190 mercati e stabilimenti di produzione in sei paesi, l'azienda vende oggi circa tre milioni di veicoli all'anno. Kia sta guidando la diffusione dei veicoli elettrici a batteria ed elettrificati e sta sviluppando una gamma crescente di servizi di mobilità, incoraggiando milioni di persone in tutto il mondo a esplorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostarsi.

Fondazione Cetacea Onlus

Fondazione Cetacea è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 1988 all’interno dell’ex delfinario di Riccione con l’impegno di tutelare l’ecosistema marino, soprattutto adriatico, attraverso attività di divulgazione, educazione e conservazione.

Dal 2008 è Onlus e promuove una dichiarata posizione etica contraria alla cattività degli animali partecipando a numerosi progetti europei per la salvaguardia delle specie marine. Si avvale del prezioso contributo di biologi, veterinari, naturalisti e volontari. È attiva nel soccorso di animali in difficoltà, soprattutto tartarughe marine e cetacei.

