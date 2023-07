Le migliori sagre estive da non perdere in Italia

Se hai deciso di trascorrere la tua estate in Italia, allora non perderti le sagre per l’estate 2023. Di seguito l’elenco regione per regione.

Abruzzo

Sagre del mese di luglio:

8-11 luglio: Sagra della Srippella - Elice (PE)

10-16 luglio: Sagra del tartufo 22a edizione - Campovalano di Campli (TE)

13-15 luglio: Sagra dell'aglio rosso - Campo di Fano (AQ)

18-21 luglio: Sagra della Frittella Ornanese - Colledara (TE)

20 luglio: Sagra dei funghi porcini - Oricola (AQ)

27 luglio: Sagra dei Ravioli - Civita di Oricola (AQ)

Sagre ad agosto:

3 agosto: Sagra del tartufo - Civita di Oricola (AQ)

4 agosto: Sagra "Pecure allu cutture" - Pacentro (AQ)

7-9 agosto: Sagra della pizza - Montereale (AQ)

9 agosto: Sagra dell'agnello - Ateleta (AQ)

9 agosto: Sagra delle sagne a pezzate - Furci (CH)

11 agosto: Sagra del fagiolo - Pratola Peligna (AQ)

11-13 agosto: Sagra del vino - Vittorito (AQ)

13 agosto: Sagra degli Gnocchi 25° edizione - Civita di Oricola (AQ)

15 agosto: Sagra della salsiccia - Gallo di Tagliacozzo (AQ)

17 agosto: Sagra dei dolci tipici locali - Mozzagrogna (CH)

18-20 agosto: Sagra della mortadella alla brace - Colledoro di Castelli (TE)

19 agosto: Sagra della porchetta lentellese - Lentella (CH)

Basilicata

Sagre a luglio:

29 luglio: Sagra dello zafferano - Ripacandida (PZ)

30 luglio-2 agosto: Castle Beer Festival - Filiano (PZ)

Sagre ad agosto:

1-2 agosto: Sagra della cipolla - Francavilla sul Sini (PZ)

9-11 agosto: U Strittul ru Zafaran – Il vicolo del Peperone - Senise (PZ)

10-11 agosto: Lucanica Festival Porklandia - Picerno (PZ)

11-12 agosto: La sagra della Porchetta - Marsico Nuovo (PZ)

12-13 agosto: Tipica - Percorso Enogastronomico" - Vietri di Potenza (PZ)

17 agosto: Giornata tipica del mietitore – Lu Muzz’c - Filiano (PZ)

30 agosto-1 settembre: Sagra del Pecorino di Filiano e prodotti lattiero caseari - Filiano (PZ)

Calabria

Sagre a luglio:

15 luglio: Sagra dei Prodotti Tipici Locali - Calanna (RC)

22-24 luglio: RuraliaCalabria - Armo (RC)

Sagre ad agosto:

3 agosto: Sagra da Pitta Chjina - San Costantino Calabro (VV)

4-5 agosto: Festa del Vino - Frascinento (CS)

5 agosto: Festa della Bruschetta - Bagnara Calabra (RC)

5 agosto: Sagra della Struncatura - Palmi (RC)

6 agosto: La Sagra da Sujaca - Drapia (VV)

9 agosto: Sagra dello stocco - Mammola (RC)

10 agosto: La Settima Sagra Del Pesce Spada - Palmi (RC)

11 agosto: X^ Sagra del cinghiale - Cittanova (RC)

13 agosto: Sagra della Patata di Pietrebianche - Martirano Lombardo (CZ)

Campania

Sagre a luglio:

Sagra della melanzana dal 20 al 23 luglio 2023 a Santa Maria la Carita' (NA)

Sagra della pizza fritta e notte della tammorra dal 13 al 14 luglio 2023 a Schiava (NA)

Sagra dello gnocco ai funghi porcini dal 19 al 23 luglio 2023 a Teano (CE)

Sagra degli antichi sapori dal 6 al 10 luglio 2023 a Pignataro Maggiore (CE)

Sagra degli gnocchi dal 12 al 14 luglio 2023 a Cimitile (NA)

Sagra del Cuoppo dal 20 al 21 luglio 2023 a Saviano (NA)

Sagre ad agosto:

Sagra degli Gnocchi il 6 agosto 2023 a Rocca d'Evrandro (CE)

46a Sagra de lo Ciammarruchiello il 14 agosto 2023 a Buonalbergo (BN)

Sagra delle matasselle e fagioli con salsiccia pezzente il 10 agosto 2023 a Roccabascerana (AV)

Sagra del cavatiello e dello stoccafisso dall'1 al 4 agosto a Castel San Giorgio (SA)

Saperi & Sapori di Gesualdo dal 2 al 4 agosto a Gesualdo (AV)

Sagra sansilvestrese di cucina e cultura contadina dal 2 al 4 agosto a Sant'Agata dei Goti (BN)

Sagra dei Sapori Contadini dal 2 al 6 agosto a Montecorvino (SA)

FiordilatteFIORDIFESTA dal 3 al 5 agosto ad Agerola (NA)

Sagra dei Tagliariegli e ciceri dal 3 al 5 agosto a Roccaromana (CE)

Sagra degli Gnocchi il 4 agosto a Rocca d'Evrandro (CE)

Emilia-Romagna

Sagre a luglio:

19-22 luglio: Sagra dello scalogno - Riolo Terme (RA)

20 luglio: Festa del Lippolo - Calderara di Reno (BO)

20-25 luglio: Festa del tortello - Vigolzone (PC)

26-31 luglio: Sagra di San Giacomo - Sissa (PR)

Sagre ad agosto:

1-4 agosto: Sagra di San Vittore - Marmorta (BO)

7-11 agosto: Sagra di San Lorenzo - Vezzano sul Crostolo (RE)

8-18 agosto: Sagra della zucca e del suo cappellaccio - San Carlo (FE)

10-11 agosto: Sagra della patata e festa degli gnocchi - Montescudo (RN)

17-22 agosto: Sagra del Buongustaio - Reda (RA)

24-26 agosto: Street Food Festival a Salsomaggiore Terme - Salsomaggiore Terme (PR)

30 agosto-1 settembre: Sagra della Romagna e dell’Abruzzo- Faenza (RA)

31 agosto-11 settembre: Sagra del Tuber Magnatum Pico - Sant'Agostino (FE)

31 agosto-11 settembre: Sagra del Tartufo del Bosco Panfilia - Sant'Agostino (FE)

Friuli Venezia Giulia

Sagre a luglio:

11-22 luglio: Festeggiamenti Pratensi - Prata di Pordenone (PN)

18-22 luglio: Sagre dai Borgs – Jalmicco - Palmanova (UD)

30-31 luglio: "Festa in piazza" - Travesio (PN)

2-15 agosto Festeggiamenti Ferragostani Sclaunicco - Lestizza (UD)

30 agosto-8 settembre Festeggiamenti Madonna del Bembo - Azzano Decimo (PN)

Sagre ad agosto:

Festeggiamenti Madonna del Bembo dal 30 agosto all'8 settembre ad Azzano Decimo (PN)

Lazio

Sagre a luglio:

Sagra della pecora il 16 luglio 2023 a Civita Castellana (VT)

Sagra della pizza fritta dal 22 al 23 luglio 2023 a Canneto Sabino (RI)

Sagra degli antichi sapori dal 14 al 16 luglio 2023 a Allumiere (RM)

Festival della birra e sagra della bruschetta dal 27 al 29 luglio 2023 a Allumiere (RM)

Sagre ad agosto:

Sagra degli gnocchi il 16 agosto 2023 a Canterano (RM)

Sagra gambero di fiume e trota biologica dal 2 al 4 agosto a Rivodutri (RI)

II Sagra della Pizzola dal 3 al 4 agosto ad Anguillara Sabazia (RM)

Sagra dei cecapreti e della bufaletta il 3 agosto a Villa San Stefano (FR)

Sagra delle fettuccine ai funghi il 4 agosto ad Ascrea (RI)

Festa della birra dal 4 al 6 agosto a Castel Sant'Elia (VT)

Sagra della Rosticciana dal 4 al 7 agosto a Treviniano di Acquapendente (VT)

Sagra della fettuccina al fungo porcino il 5 agosto ad Ascrea (RI)

Sagra degli stracci (crepe condite con ragù, mozzarella, parmigiano avvolte a cannolo e stufate in forno) il 6 agosto ad Antrodoco (RI)

31º Sagra del Vino di Monticelli dal 6 al 7 agosto a Esperia (FR)

Liguria

Sagre a luglio:

8-9 luglio: Sagra della Lumaca - Manesseno (GE)

7-8-9; 14-15-16 luglio: Mallare sotto la tenda - Mallare (SV)

13 luglio: Sagra del Pansoto a Fontanegli - Genova (GE)

15 luglio: Sagra della Bruschetta - Ceriana (IM)

19-22 luglio: Street Food Festival a Vallecrosia - Vallecrosia (IM)

Sagre ad agosto:

2-5 agosto: Sagra del Cinghiale - Campo Ligure (GE)

4 agosto: Sagra del Pignurin - Ospedaletti (IM)

11-15 agosto: la sagra dell'asado di Santa Maria del Campo - Rapallo (GE)

11-14 agosto: Sagra Madonna dei Fiori - Moconesi (GE)

12 agosto: Sagra del "Bernardun" - Ceriana (IM)

14 agosto: Sagra di Mioglia - Rock'n'Roll 50's Summer Party - Mioglia (SV)

19-20 agosto: Sagra della salsiccia di Ceriana - Ceriana (IM)

20 agosto 2023 Sagra della Frandura nel borgo di Montalto - Montaldo Carpasio (IM)

23-25 agosto: Sagra del Pansoto - Mele (GE)

23-26 agosto: Sagra da lumaga - Lerici (SP)

Lombardia

Sagre a luglio:

13-15 luglio: Sagra della Madonna del Carmelo - Palazzo Pignano (CR)

14-17 luglio: Sagra del Polastrel - Olfino - Monzambano (MN)

20-26 luglio: Sagra di SS. Anna e Gioacchino - Calcinato (BS)

21 luglio: Sagra Paella & Sangria - Caglio (CO)

24 luglio: Sagra del pastore - Tartano (SO)

26 luglio: Sagra di Sant'Anna - Soresina (CR)

27 luglio: Sagra dei pizzoccheri - Caglio (CO)

Sagre ad agosto:

3-5 agosto: Sagra del Pesce - Castelveccana (VA)

3-5 agosto: Sagra del capù - Parre (BG)

3-7 agosto: Sagra di San Gaetano - Ponti sul Mincio (MN)

10 agosto: Sagra del gnocco fritto - Caglio (CO)

13 agosto: 37^ Sagra Bemina - Bema (SO)

16 agosto: Sagra degli gnocchi e della salamella - Pognana Lario (CO)

17-18 agosto: Sagra milanese - Caglio (CO)

22-25 agosto: Sagra della rana - Berbenno di Valtellina (SO)

23-26 agosto: Sagra di San Bartolomeo - Cerro Maggiore (MI)

23-25 agosto: Sagra degli Scarpinocc - Parre (BG)

24-27 agosto: Sagra di San Bartolomeo -Monzambano (MN)

?Marche

Sagre a luglio:

13-14 luglio: Sagra della frutta - Montefiore dell'Aso (AP)

18-21 luglio: Sagra del Maialino alla Brace - Treia (MC)

18-21 luglio: 46a Sagra della Crescia sul panaro -Castelplanio (AN)

25-28 luglio: Sagra del coniglio in porchetta - Serra San Quirico (AN)

27-29 luglio: Sagra del Prosciutto - Maiolati Spontini (AN)

28-29 luglio: Sagra polentara - San Costanzo (PU)

29 luglio: Sagra della polenta con lo stoccafisso - Monterubbiano (FM)

Sagre ad agosto:

4-9 agosto: Sagra delle Pappardelle al Cinghiale - Casine di Ostra (AN)

5-6 agosto: Sagra della Crescia - Stacciola di San Costanzo (PU)

7-11 agosto: Sagra delle tradizionali pappardelle di farro al ragu’ e stinco di maiale - Ripatransone (AP)

9-19 agosto: Ascoliva Festival - Ascoli Piceno (AP)

10 agosto: Calici di stelle - Morro d'Alba (AN)

10-17 agosto: Sagra della salsiccia alla brace- Carassai (AP)

12 agosto: Sagra della salsiccia alla brace e formaggio fritto - Montegallo (AP)

12-15 agosto: Sagra delle cozze - Pedaso (FM)

23-25 agosto: Sagra del Finocchio - Pergola (PU)

23-25 agosto: Sagra della fregnaccia - Amandola (FM)

24-26 agosto: Pizza in Piazza - San Lorenzo in Campo (PU)

Molise

Sagre a luglio:

Festa del Pastore il 21 luglio 2023 a Roccamandolfi (IS)

Sagra del grano il 26 luglio 2023 a Jelsi (CB)

Sagre ad agosto:

1 agosto: Sagra baccalà e peperuol - Frosolone (IS)

7 agosto: Sagra della pezzata - Capracotta (IS)

14 agosto: Sagra della pasta con il vino - Torella del Sannio (CB)

26-27 agosto: Sagra del pesce - Termoli (CB)

Piemonte

Sagre a luglio:

14-16 luglio: Sagra del fritto misto alla piemontese - Fraz. Carboneri Montiglio Monferrato (AT)

19 luglio: 43° SAGRA DEI RAVANIT - Veruno (NO)

20 luglio: Sagra del pesce e del cortese - Gavazzana (AL)

25-31 luglio: Sagra del Baccanale d'Estate - Asigliano Vercellese (VC

Sagre ad agosto:

3-10 agosto: Sagra della pesca ripiena - San Luigi - Rocca Canavese (TO)

7-14 agosto: Sagra del bollito misto - Predosa (AL)

8-11 agosto: Sagra del cinghiale - Morbello (AL)

15-22 agosto: Sagra dei salamini d'asino - Predosa (AL)

16-25 agosto: Sagra della Nocciola - Cortemilia (CN)

23 agosto: Sagra del formaggio - Sauze d'Oulx (TO)

23-24 agosto: Sagra Campagnola - Castelletto d'Orba (AL)

24-26 agosto: Sagra della porchetta e della rapa rossa - Casal Carmelli (AL)

25-27 agosto: Sagra del pesce - Villastellone (TO)

27 agosto - 1 settembre: Sagra della Rana - Cappuccini (VC)

30 agosto-8 settembre: “Peperò –Sagra del Peperone di Carmagnola”- Carmagnola (TO)

31 agosto-1 settembre: Sagra delle Pere Gili di Rubiana - a Rubiana (TO)

?Puglia

Sagre a luglio:

21-23 luglio: Sagra te lu ranu - Merine (LE)

27-28 luglio: Sagra ta Turre - Ugento (LE)

27-30 luglio: Sagra della melanzana - Marangiane in festa - Castri di Lecce (LE)

27-28 luglio: Sagra campestre Maria SS. di Mellitto con sfilata Carri floreali - Grumo Apulla (BA)

28 luglio: Festa del pasticciotto leccese e dei sapori mediterranei - Surano (LE)

Sagre ad agosto:

6 agosto: Sagra de la sciuscella - Patù (LE)

8-9 agosto: Sagra del panino della nonna - Giovinazzo (BA) Info qui

11 agosto: Sagra del maiale nero - Deliceto (FG)

11-12 agosto: Sagra te cose noscie - Ugento (LE)

13 agosto: Sagra del caciocavallo, cicatiell e acc’ - Monteleone di Puglia (FG)

17 agosto: Sagra dell'Anguria - Botrugno (LE)

17-18 agosto: Sagra del peperone - Vernole (LE)

18 agosto: Sagra dei cicatelli - Celle di San Vito (FG)

27 agosto: Sagra del vino - Carosino (TA)

30 agosto-1 settembre: Sagra della patata zuccherina - Lecce (LE)

?Sardegna

Sagre ad agosto:

1 agosto: Sagra della Lumaca - Senis (OR)

25 agosto: Juos, Panes e Funtanas - Speciale Evento Unificato - Piatti tipici a base di pane e Raduno regionale di Gioghi di Buoi - Scano Montiferro (OR)

Sicilia

Sagre a luglio:

22 luglio: Festival Du Gnocculo - Petrosino (TP)

26-28 luglio: Busiate Buseto- Buseto Palizzolo (TP)

24-28 luglio: Stragusto, Festa del cibo da strada del Mediterraneo - Trapani (TP)

29-30 luglio: Sagra del Polpo a Pozzillo - Acireale (CT)

29-30 luglio: Festa del pesce spada a Pozzillo - Acireale (CT)

31 luglio: Sagra dell'olio - Furnari (ME)

Sagre ad agosto:

1 agosto: Sagra della cuccia - Palazzo Adriano (PA)

3 agosto: Sagra dei maccheroni - Librizzi (ME)

5-7 agosto: Sagra del Maccherone - Calatafimi (TP)

6 agosto: Sagra delle pesche - Chiusa Sclafani (PA)

9 agosto: Sagra del pesce - Milazzo (ME)

9 agosto: 3^ Sagra dei maccheroni al sugo di maiale filippese - San Filippo del Mela (ME)

10-11 agosto: Sagra della Melanzana - Milazzo (ME)

10-15 agosto: Sagra dell'Arancino - Rosolini (SR)

14 agosto: Sagra della Bruschetta - Condrò (ME)

14 agosto: Sagra della Vastedda fritta - Gratteri (PA)

14 agosto: Sagra Pasta cu l'agghia e sasizza arrustuta - Buseto Palizzolo (TP)

16 agosto: Sagra del Tortone - Sperlinga (EN)

17 agosto: Sagra du Cascavaddu - Castel di Lucio (ME)

19 agosto: Sagra della Provola basicotana - Basico (ME)

25-26 agosto: Sagra del salgemma - Raffo (PA)

Toscana

Sagre a luglio:

2-28 luglio: Sagra della patata - Roccastrada (GR)

10-14 luglio: Sagra della rana - Bucine (AR)

11 luglio: Sagra della zuppa - Massarella (FI)

12 luglio: Sagra degli strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani - Roccastrada (GR)

13-15 luglio: IX Sagra del Lunghino - Manciano (GR)

18-30 luglio: Sagra del Tortello Maremmano - Massa Marittima (GR)

21 luglio: Sagra della ficattola - Bientina (PI)

25-26 luglio: Sagra per rivalutazione Agli e Cipolle Massesi - Ronchi (MS)

Sagre ad agosto:

7-11 agosto: 3a Sagra della "SalCiccia" - Roccalbegna (GR)

13-19 agosto: Sagra del Morellino e della Brace - Scansano (GR)

14-18 agosto: Sagra del Tartufo - Chiusi della Verna (AR)

16-19 agosto: Sagra del Lardo di Colonnata - Colonnata (MS)

16-18 agosto: Sagra della patata macchiaiola - Arcidosso (GR)

16 agosto: Sagra del cinghiale - Civitella in Val di Chiana (AR)

16-17 agosto: 26° Sagra del Tarfufo - Chiusi della Verna (AR)

18-19 agosto: Sagra del Fungo Porcino - Cortona (AR)

20-25 agosto: 31^ Sagra della Trippa - Massa (MS)

22 agosto-1 settembre: Sagra della bistecca - Civitella in Val di Chiana (AR)

23 agosto-8 settembre: Sagra di Fine Estate - Seravezza (LU)

23 agosto-1 settembre: Sagra della pappardella - Montespertoli (FI)

29 agosto-9 settembre: Sagra dell’Uva - Montemurlo (PO)

30 agosto: 35° Sagra della Zuppa di Pane - Roccastrada (GR)

30 agosto: Sagra polenta e uccelli - Barga (LU)

Trentino Alto Adige

Sagre a luglio:

Giornate dello yogurt a Vipiteno dal 6 al 14 luglio 2023 a Vipiteno (BZ)

Sagre ad agosto:

Note di Birra dal 10 al 12 agosto 2023 a Arco (TN)

Uva e dintorni dal 31 agosto 2023 al 2 settembre 2023 a Avio (TN)

Umbria

Sagre a luglio:

5-14 luglio: Sagra della torta al testo - Acquasparta (TR)

5-14 luglio: Sagra della Fregnaccia Montecampanese - Montecampano (TR)

12-21 luglio: Sagra della Lepre - Avigliano Umbro (TR)

12-21 luglio: Sagra della Lepre - Dunarobba (TR)

21-23 luglio: Sagra del gambero di fiume - Nocera Umbra (PG)

27 luglio-3 agosto: Sagra del tartufo e dei prodotti tipici - Campello Sul Clitunno (PG)

Sagre ad agosto:

2-5 agosto: Sagra della porchetta e dei fagioli con le cotiche - Monte San Maria Tiberina (PG)

2-11 agosto: Sagra degli gnocchi - Guardea (TR)

6-14 agosto: Sagra della Ciriola Copparola - Stroncone (TR)

7-16 agosto: Sagra degli umbrichelli - Monteleone di Orvieto (TR)

8-17 agosto: Sagra dello Spaghetto e dei Prodotti Tipici Locali - Valfabbrica (PG)

9-18 agosto: Sagra della patata rossa - Colfiorito (PG)

11-15 agosto: Sagra dello Strozzaprete - Paciano (Pg)

14-23 agosto: Sagra dell'anatra - Montecastrilli (TR)

16 agosto: Sagra degli strascinati - Monteleone di Spoleto (PG)

17-26 agosto: Sagra della lumaca - Bevagna (PG)

19-27 agosto: Sagra della porchetta - Costano (PG) date da confermare

25 agosto-3 settembre: Sagra della pannocchia - Tavernelle (PG)

?Val d’Aosta

Sagre a luglio:

Festa della soupa à la vapelenentse dal 25 al 27 luglio 2023 a Valpelline (AO)

Sagre ad agosto:

Sagra del Jambon alla brace dal 3 al 5 agosto 2023 a Saint Oyen (AO)

Veneto

Sagre a luglio:

7-8-9; 14-15-16 luglio: Sagra di Stigliano - Santa Maria di Sala (VE)

13-19 luglio: Sagra del Redentore - Malcontenta (VE)

14-19 luglio: Sagra del Melone - Massanzago (PD)

14-18 luglio: Sagra parrocchiale di Santa Margherita - Borgo Veneto (PD)

19 luglio: Sagra di Sant'Anna - Casoni (VI)

19-24 luglio: Sagra Parrocchiale di Santa Margherita Carpi d'Adige - Carpi di Villa Bartolomea (VR)

19-21 luglio: Sagra di Castellavazzo - Castello Lavazzo (BL)

21-24 luglio: Sagra di Laverda - Luisiana Conco (VI)

21-23 luglio: Sagra di Leguzzano - San Vito di Leguzzano (VI)

21-22-23 - 28-29-30 luglio - Sagra dei Per al parco di Bribano - Sedico (BL)

28-30 luglio: Sagra Rosaro di Grezzana (Verona)

Sagre ad agosto:

2-7 agosto: Sagra di San Gaetano in Terranegra - Padova (PD)

4-6, 10-15 agosto: 61° Sagra di San Lorenzo - Agna (PD)

4-6 agosto: Sagra di Soverzene (BL)

5-16 agosto: Sagra dell'Assunta - Montagnana (PD)

11-14 agosto: Sagra del toro presso campo sportivo - Cesarolo (VE)

12-15 agosto: Sagra dell'Assunta - Monte di Malo (VI)

19-24 agosto: Sagra San Bortolo - Fara Vicentino (VI)

23-28 agosto: Sagra di San Bartolomeo - Mestrino (PD)

24-28 agosto: Sagra Parrocchiale - Cornedo Vicentino (VI).

