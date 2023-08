Toscana e Liguria: le località più belle da visitare

Toscana e Liguria sono terre ricche di meraviglie tutte da esplorare.

Non solo città d’arte ma anche, e soprattutto, tanta natura selvaggia e incontaminata che ti lascerà senza parole, dall’Argentario alle meraviglie nascoste delle Cinque Terre, scopriamo le località più belle da visitare e cosa fare questa estate in Toscana e Liguria.

Cosa vedere e cosa fare in Toscana

Se hai deciso di trascorrere le vacanze in Toscana, sei nel posto giusto perché oggi vogliamo proporti un itinerario alternativo per farti conoscere alcune delle località più belle e imperdibili di questa regione.

Se ami l’arte un soggiorno a Siena e Pisa è d'obbligo; tra i monumenti da non perdere segnaliamo:

Piazza del Campo

Palazzo Sansedoni

Torre di Pisa

Battistero di San Giovanni

Piazza dei Miracoli.

Se desideri immergerti nella natura non puoi perdere le meravigliose Colline Del Chianti con alcune delle più belle località come Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Panzano in Chianti e Castellina in Chianti. Un altro tesoro di questa regione è la Val D’Orcia dichiarata Patrimonio dell’Unesco.



Per una sosta al mare, non perdere la Maremma Toscana, con località come Follonica, Bibbona, Bolgheri, San Vincenzo, Populonia, Piombino, Marina di Grosseto, il promontorio dell’Argentario, Punta Ala e Castiglione della Pescaia.



Ultima ma non per importanza è l’Isola d’Elba la terza isola più grande d’Italia e la principale della Toscana. Una volta attraccati a Portoferraio, non perdere alcune di queste località e spiagge:

Porto Azzurro

Capoliveri

Marina di Campo

Biodola

Procchio

Cavoli

Fetovaia.

Liguria: cosa visitare in estate

Un’altra regione che merita di essere visitata è la Liguria, che racchiude dei luoghi significativi davvero imperdibili.

Il primo e quello che più attira ogni anno visitatori e turisti è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove puoi visitare 5 bellissimi borghi a picco sul mare.



Come raggiungere queste località? Il consiglio è avventurarti a piedi, lungo i sentieri segnalati, oppure in treno perché non sono raggiungibili in auto. Se arrivi da ovest il primo borgo che incontri è quello di Monterosso dove si trova la spiaggia più lunga delle Cinque Terre.

Dopodiché puoi spostarti verso Vernazza, dove visitare il Castello Doria. Prosegui, poi, verso Corniglia, il più piccolo paesino delle Cinque Terre che si raggiunge dopo ben 377 gradini, dai cui ammirare un panorama mozzafiato.

Gli ultimi 2 borghi sono Manarola e Riomaggiore dove si trova la famosissima Via dell’Amore, ossia un percorso scavato nella roccia che nasconde panorami meravigliosi.

Tra gli altri luoghi che meritano una visita consigliamo:

Golfo del Tigullio che parte da Portofino e giunge fino a Rapallo e Zoagli

Portovenere a pochi km da La Spezia, dove ammirare il romantico Golfo dei Poeti

a pochi km da La Spezia, dove ammirare il romantico Golfo dei Poeti isola di Palmaria per chi ama la natura selvaggia e incontaminata, da non perdere anche la Spiaggia dei Gabbiani e quella del Pozzale.

Se sei alla ricerca di sagre, clicca qui.

Ora che conosci davvero tutto su Toscana e Liguria, non ti resta che organizzare la tua vacanza da solo o in compagnia.

Articolo originale su Today.it