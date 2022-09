Auto: cresce ancora il mercato del second hand

La crisi diplomatica internazionale e la mancanza di materie prime sono gli argomenti più dibattuti degli ultimi mesi, due problematiche che indubbiamente hanno effetti sulla quotidianità di tutti noi, avendo contribuito fortemente all'aumento del prezzo dell'energia e del costo della vita in generale.

Un quadro che ha costretto molti cittadini a cambiare abitudini e a fare delle scelte necessarie per adeguarsi a questo periodo storico non certo favorevole per le necessità e le tasche di tanti.

Sempre più automobilisti scelgono l'usato garantito

Uno dei settori che ne ha beneficiato maggiormente è quello delle auto usate che sta registrando un vero boom di vendite, favorito anche dalla possibilità per il compratore di avere immediatamente a disposizione la propria vettura, senza dover aspettare mesi. Sono sempre di più infatti gli automobilisti che optano per il second hand, un modo intelligente di risparmiare sia tempo che denaro.

Scelta che rimane valida anche in fatto di sostenibilità ambientale dato che il parco macchine usate è sempre più green e con tante Euro 6 disponibili alla vendita. Il consiglio è quello di acquistare la propria auto in un centro specializzato anziché da un privato, non solo per l'ampia scelta di modelli garantita dal primo, ma anche in relazione alla qualità del prodotto.

Il nuovo store interamente dedicato al second hand

A Pisa, Eschini Auto è un'azienda leader in questo senso. Punto di riferimento su tutto il territorio toscano del brand Volkswagen, Eschini è una delle più importanti realtà del centro Italia anche quando si parla di usato certificato e garantito. Ne è dimostrazione il nuovo Store interamente dedicato alle vetture di seconda mano inaugurato proprio in questo periodo.



Un ambiente rinnovato e al passo con i tempi nel quale scegliere la propria auto è facile grazie alla presenza di personale esperto e preparato e di tante postazioni riservate esclusivamente alle trattative. Il centro dispone, tra le altre cose, di officina, autolavaggio e carrozzeria dedicati esclusivamente alle auto in stock di ogni marca e tutte le vetture in vendita sono certificate e garantite dai programmi DasWelt Auto – che presuppone una serie di vantaggi come: la possibilità di permuta della vecchia auto, il test drive, formule finanziarie dedicate e l'assistenza stradale – e Volkswagen Outlet – che, oltre a garantire tutti i benefici del primo, è dedicato alle vetture del marchio tedesco con un'età inferiore ai 48 mesi e che hanno avuto un unico proprietario. Nello showroom è possibile trovare anche auto aziendali e a Km0.

Non rimane che recarsi personalmente in concessionaria in via Fagiana a Pisa (loc. Ospedaletto) o visitare il sito Eschini dove è anche possibile fare un giro nello store virtuale per verificare lo stock presente e avere informazioni dettagliate sulle auto in vendita direttamente sul proprio PC o smartphone.