100 Miglia di Montecristo, Trofeo Pelagos: partiti in 37, solo 4 al traguardo

Sabato 21 maggio ha preso il via la 100 Miglia di Montecristo, Trofeo Pelagos. Una media altura che quest’anno vede il partenariato Pelagos di Italia, Francia e Principato di Monaco con cinque comuni rappresentati, tra i quali anche Pisa con Matitù, il Solaris 42 di Giovanni Manni dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. 37 le imbarcazioni al via, regata veloce fino al ritorno verso l’Elba quando il vento finisce mettendo in difficoltà tutti gli equipaggi. Unico ad arrivare molto presto è Vento di Sardegna, un Open 50 di oltre 15 metri, di Andrea Mura che rappresenta il Comune di Olbia. L’arrivo di Vento di Sardegna rimette in gioco tutti e, finalmente arriva un leggero vento da nord, ne approfittano in pochi e tra questi Matitù che riesce a tagliare il traguardo preceduta da Jecalu di Antonio Romeo e Joy di Ludovico Bussolati. Il resto della flotta va fuori tempo massimo e non riesce a classificarsi. Matitù vince nella sua categoria e porta sul podio il Comune di Pisa.