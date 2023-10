Una truppa di oltre mille podisti è attesa domenica 8 ottobre a Calcinaia, in occasione della 35ª Marcia tra i Boschi, organizzata dalla Polisportiva Gatto Verde asd Calcinaia, con il patrocinio del Comune. Una corsa ludico-motoria dalla lunga tradizione che, come ogni anno, abbraccerà strade e sentieri del territorio, tra panorami mozzafiato, gustosi ristori, premi e tanta allegria.

Una marcia che anche quest’anno assume un significato ancor più profondo visto che, contestualmente, si correrà anche per il 4° Memorial Dario Piergentili, un tributo dovuto e che si rinnova a ricordo dell’ex presidente della Polisportiva Gatto Verde e "indimenticabile amico" di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare assieme a lui. Persona affabile, cortese ed altruista, la Marcia tra i Boschi 2023 celebrerà per la quarta volta anche la memoria di Dario.

La corsa non competitiva è valevole anche come 43° Trofeo Provinciale Podismo Pisano. Prevede cinque percorsi, rispettivamente di 3, 6, 11, 15 e 19 km. La partenza della marcia è prevista tra le ore 7.30 e le ore 8.30 presso il Circolo Arci di Calcinaia. Sarà possibile effettuare l’iscrizione fin dalle ore 7. Il costo per i partecipanti sarà di 3 euro per i tesserati C.p.p.p., di 3.50 euro per tutti gli altri. Non mancheranno trofei, coppe e premi speciali, ma anche pacchi alimentari per tutti i partecipanti e punti ristoro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0587 489238 e 347 7934581, oppure scrivere agli indirizzi mail: donati.fabio1@tin.it, marco.bartalini@tin.it.