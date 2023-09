5° Trofeo Città di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domenica 17 settembre si è svolto il primo evento sportivo della stagione, il Trofeo Città di Pisa. Il Centro Dream si è animato con che ha visto 9 squadre under 16 femminili e 7 squadre under 17 maschili. che si sono affrontate sui campi dei due Paladream e sul campo del Migliarino Volley a Vecchiano, con una bella affluenza di pubblico. Le partite maschili, che hanno visto affrontarsi compagini di buon livello, hanno visto prevalere il Volley Lupi Santa Croce. Buona la prestazione della Under 17 blu Dream Migliarino, allenata da Alessandro Lazzeroni e frutto della collaborazione tecnica tra le due società: un secondo posto meritato, con qualche rimpianto per aver mancato la vittoria. La squadra Under 17 Rossa Migliarino Dream, ancora in fase di rodaggio, ha comunque dimostrato di esserci e di essere in crescita.



Classifica finale: 1)Volley Lupi S.Croce 2) Dream Migliarino Blu 3) Torretta Volley Livorno 4) Invicta Grosseto 5) Pallavolo Cascina 6) GS VVF Tomei Livorno 7) Migliarino Dream Rossa Miglior giocatore: Filippo Mocciolella (Volley Lupi S.Croce)



Per il femminile la partecipazione di numerose squadre provenienti da cinque provincie ha reso molto interessante la competizione

Classifica finale: 1) Sestese Azzurra 2) Colle Volley 3) Sestese Rossa 4) Montelupo 5) Sestese Bianca 6) GSVVF Tomei Livorno 7) Pallavolo Grosseto 8) Dream Volley Pisa Blu 9) Pro Recco Migliore giocatrice: Marta Cuni (Sestese Azzurra)



Questo torneo di Settembre è sempre piuttosto ricercato, essendo una ottima occasione per rodare le squadre in vista dei campionati.



Il Direttivo del Dream ringrazia tutti i dirigenti e gli atleti gialloblu che hanno resto possibile lo svolgimento dell'evento, con una macchina organizzativa ormai rodata. L'appuntamento per il prossimo torneo è il 1° Novembre in occasione del "Memorial Leonardo Giordani", con la categoria under 13 femminile.