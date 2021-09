A Pisa il Campionato Italiano di Go

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il classico torneo pisano settembrino di Go si svolgerà in presenza il 4 e 5 settembre alla Stazione Leopolda, Piazza Domenico Guerrazzi 11, Pisa. Il torneo è tappa FIGG e ospita il 42° Campionato Italiano. Il gioco del Go, antico gioco orientale, è stato già protagonista a Pisa che ha accolto nel 2018 il Congresso Europeo, con la partecipazione di alcune migliaia di persone. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito di ToscanaGo dove è possibile anche conoscere dove giocare quest'affascinante gioco. https://toscanago.wordpress.com/2021/08/11/torneo-pisa-4-5-settembre-2021/