A Vecchiano la prima squadra minibasket targata 'Umma'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con tanti sacrifici ma con altrettanto grande amore nasce sul territorio Vecchianese la prima squadra di Minibasket Under 10 che parteciperà al campionato regionale CSI di categoria. A prendersi cura di questi mini atleti sarà Asd Umma Playground, associazione che negli ultimi anni si è fatta conoscere nel Comune di Vecchiano non solo in ambito della pallacanestro, organizzando trofei e manifestazioni nei due Playground all' aperto del territorio , ma anche proponendo eventi sociali per grandi e piccini . Questa avventura vede vari protagonisti, Massimiliano Cirrone Istruttore Federale nonché Presidente della stessa e un Team di figure che metterà in campo tutta la sua esperienza e conoscenza maturate negli anni nei vari ambiti, dove questa Asd continuerà ad operare avendo creato un crescente movimento in questo territorio.