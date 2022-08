Pisa Sporting Club, c'è tempo fino a domenica per abbonarsi: posti disponibili in ogni settore

Si chiuderà questa settimana la Campagna Abbonamenti per la stagione 2022-23 del Pisa Sporting Club.

Ci sarà dunque tempo fino alla gara con il Genoa, in programma all’Arena Garibaldi domenica 28 agosto (ore 20.45) per potersi assicurare la visione direttamente allo stadio di tutto il campionato di Serie B.

C’è ancora disponibilità di posti in ogni settore, compreso quello di Curva Nord.

Per sottoscrivere l'abbonamento è possibile cliccare sul link di ticketone:

https://sport.ticketone.it/event/it/48657/90600775/abbonamento%20a%2019%20gare%20pisa%20serie%20b

Ovviamente sarà possibile abbonarsi anche nei consueti punti vendita presentandosi, dopo aver ottenuto la propria Membership ( https://sport.ticketone.it/event/it/48716/90600775/membership-pisa-sporting-club ), con un valido documento di identità, il codice fiscale e un indirizzo mail di riferimento (per ogni abbonamento potrà essere registrato un solo indirizzo mail):

– Pisa Store (via Oberdan 22, Borgo Largo)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Ricordiamo i prezzi:

Curva Nord

Intero. 195 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 355 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 495 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

Over 65. 195 euro (+ 3 euro d.p.)

Disabili. 195 euro (+ 3 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 685 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

Over 65. 270 euro (+ 3 euro d.p.)

Disabili. 270 euro (+ 3 euro d.p.)