Calcio: ufficiale l’accordo tra Pisa Beach Soccer e Litorale Pisano

Si è tenuta ieri sera, 27 luglio, presso il Bagno Vittoria di Tirrenia, la conferenza stampa di presentazione dell’accordo di collaborazione tra Pisa Beach Soccer e Litorale Pisano, ideato a partire dai primi mesi del 2020. "L’accordo - ha spiegato Alessandro Donati presidente della società nerazzurra - nasce con lo scopo di dare continuità al calcio a undici, e di conseguenza anche a quello su spiaggia, non solo per i ragazzi ma anche per i bambini, con un occhio di riguardo anche per la categoria femminile. Crediamo fortemente in questo progetto, con la speranza non solo di far conoscere sempre di più la disciplina del beach soccer alle realtà sportive calcistiche della zona, ma con l’obiettivo soprattutto di poter costruire finalmente un vero e proprio vivaio per la prima squadra, costruito magari con ragazzini per lo più pisani. Il nostro sogno è quello di vedere ragazzi pisani in maglia nerazzurra sulla spiaggia, e perché no, magari anche con la maglia azzurra nella nazionale".

Un accordo che "ci dà molta speranza per il futuro - ha commentato Carlo Angioli, presidente Litorale Pisano - i nostro vicepresidente Cecchi, che ha avuto proprio un passato in nerazzurro con il Beach Soccer, è stato il trait d’union naturale di questo legame te che si è andato a creare. Siamo felicissimi e onorati".

Presenti alla serata per il Pisa Beach Soccer anche Fabrizio Valdrighi, amministratore delegato della società nerazzurra, mentre per il Litorale Pisano Francesco Cecchi, Vicepresidente, e Massimiliano Codella, responsabile impianti e tesoriere. Ospite speciale a supporto della serata, Fabrizio Fontani (Confcommercio Pisa), grande amico delle realtà sportive pisane.