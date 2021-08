Colpo del Pisa a centrocampo: arriva Adam Nagy

La dimesione internazionale del Pisa cresce e assume contorni sempre più importanti. Il calciomercato estivo ha già portato molti volti nuovi provenienti dall'estero, e la colonia degli stranieri a breve sarà infoltita da un'altra ufficialità: Adam Nagy, 26enne centrocampista ungherese, vestirà i colori nerazzurri. A darne la notizia, dopo le molte indiscrezioni circolate già nel post-partita di domenica 22 agosto, direttamente la società attualmente proprietaria del suo cartellino: il Bristol City.

Il club militante nella Serie B inglese ha confermato sul suo sito che Nagy sosterrà le visite mediche all'ombra della Torre prima di firmare il contratto con lo Sporting Club. Adam Nagy sottoscriverà un accordo fino al 2025: cresciuto nelle file del Ferencvaros, la società più importante dell'Ungheria, il regista magiaro nel 2016 venne acquistato dal Bologna, con cui ha disputato 57 partite in tre stagioni prima di trasferirsi in Inghilterra. Con il Bristol City Nagy ha collezionato 62 gettoni in tre annate, e adesso è pronto per calarsi nella nuova realtà pisana.

Destro naturale, Nagy è il classico regista in grado di fungere anche da frangiflutti davanti alla difesa. Dotato di un'ottima tecnica individuale, possiede anche una grande esperienza internazionale: nel suo curriculum ci sono infatti anche 51 presenze con la nazionale ungherese. Negli ultimi Campionati europei ha giocato da titolare tutte e tre le partite del girone eliminatorio. E' lui la ciliegina sulla torta del centrocampo nerazzurro, l'elemento in grado di far compiere il salto di qualità definitivo alla manovra della squadra di Luca D'Angelo. Negli ultimi otto giorni di mercato il diesse Claudio Chiellini si concentrerà sullo sfoltimento della rosa, con almeno cinque elementi in lista di uscita, e un paio di ulteriori innesti. In attacco la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un giocatore in grado di alternarsi con Lucca al centro del reparto, e in difesa il Pisa è a caccia di un giocatore abile a disimpegnarsi al centro e sulla corsia mancina.

Fonte foto: Bolognatoday