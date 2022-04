Agli Arsenali Repubblicani la premiazione dei protagonisti della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso

Cerimonia di premiazione dei protagonisti della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso sabato prossimo 9 aprile nello splendido scenario degli Arsenali Repubblicani, in collaborazione con il Comune di Pisa. Il presidente federale Marco Mugnani e il Consiglio Federale consegneranno importanti riconoscimenti a personaggi capaci di scrivere pagine importanti nella disciplina remiera nel presente e nel passato.

L?Onda d?Oro al Merito Sportivo andrà a Cristian Papa (Canottieri Germignaga) e Fabio Siracusa (Sportiva Murcarolo), per aver tagliato il traguardo dei 20 titoli italiani, e alla Società Canottieri Ongina per i primi 100 anni trascorsi dalla fondazione. Soddisfazioni per la Canottieri Germignaga arrivano anche dall?Onda d?Argento (15 titoli italiani) a Corrado Verità e per l?Onda di Bronzo a Cinzia Porcelli, Greta Banfi e Gaelle Stanganelli. Quattro le Onde di Bronzo (10 titoli) per la Sportiva Murcarolo destinate a Lorenzo Caprile, Tommaso Cerruti, Giovanni Melegari e Pietro Sitia.

Saranno poi premiati i vincitori delle classifiche Atleti. India Del Fante (US Carate Urio) alzerà il Trofeo Gaetano Rissotto per aver primeggiato nella categoria Allieve. Tocca all?allievo Andrea Benazzo (Aldo Meda Cima) brindare all?affermazione nel Trofeo Sergio Spina. Passando ai Cadetti, i protagonisti del 2021 sono Anja Ben Yala (Aldo Meda Cima), vincitrice del Trofeo Giancarlo Sala, e Danilo Dominici (LNI Sestri Ponente), leader nel Trofeo Guido Bianchi. Doppietta Club Sportivo Urania nella categoria Ragazzi: il Trofeo Guido Poggi va a Martina Fanfani, il Trofeo Renzo Mezzanotte a Emanuele Artuso. La compagna Arianna Moscatelli festeggia l?affermazione nel Trofeo Laura Bianchi (Junior Femminile) , Pietro Mazza nel Trofeo Ferdinando Riva (Junior Maschile). Ennesima riconferma per Ilaria Bavazzano (Club Sportivo Urania) nella categoria Senior Femminile, abbinata al Trofeo Pierluigi Leoni, mentre è Michele Spinelli (Canottieri Germignaga) a brillare tra i Senior nel Trofeo Luciano Mugnani. Alessandra Sciotto (Canottieri Stella Laglio) e Roberto Moscatelli (Club Sportivo Urania) vincono le classifiche Master.

A livello societario, il 2021 è l?anno dell?ottavo successo del Club Sportivo Urania nella classifica generale-Trofeo Alfredo Biondi davanti a Porto Ceresio e Murcarolo. Urania leader anche nell?Elba e nei Gozzi, Murcarolo primo nella specialità delle Jole mentre VIP 7,50 e Lance a 10 Remi vedono spiccare rispettivamente ASD Vogatori Tavernola e LNI Molfetta.

?Sarà una serata ricca di emozioni perché premieremo campionesse e campioni e realtà societarie di grande valore perché la loro attività non si limita alla costruzione di risultati di livello nazionale ma anche a una funzione sociale mai così tanto importante come negli ultimi 2 anni segnati dalla pandemia? afferma Marco Mugnani, presidente FICSF che nell?occasione alzerà anche il sipario su un 2022 ricco di appuntamenti nazionali e internazionali.

?E? un orgoglio per il canottaggio a sedile fisso pisano poter ospitare questa cerimonia con la partecipazione di tante stelle nazionali - dice Luca Gagetti, consigliere nazionale FICSF - è bello anche poter contare su una location così prestigiosa, per cui desidero ringraziare il Comune di Pisa?.