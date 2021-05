Aics Pisa: al via la ripartenza del calcio amatoriale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Riparte a Giugno il grande Calcio Amatoriale di AiCS Pisa con il Torneo Primavera 2021 di Ripartenza. Dopo tanta attesa si ritorna in campo: l'obiettivo principale è giocare e divertirsi, in preparazione dei prossimi campionati 21/22. Nel rispetto dei protocolli Anti-Covid le squadre giocheranno negli orari serali e, in base al calendario, nel proprio impianto. Le iscrizioni sono rivolte a tutte le società di calcio amatoriale, è ammesso inoltre il tesseramento dei FIGC fino alla seconda categoria senza limiti di numero. Per partecipare è obbligatorio il tesseramento all'AiCS di Pisa. Per info e prenotazioni potete contattare il Responsabile del Settore Calcio a 11 Stefano Cateni al 333 441 6518.