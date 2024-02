Al Lenergy Pisa Beach Soccer arriva Noel Ott

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il secondo volto della squadra del Lenergy Pisa Beach Soccer è quello di Noel Ott, duttile giocatore svizzero in questi giorni candidato al premio Beach Soccer Stars 2023 come miglior giocatore maschile. Si tratta di una pedina di grande spessore per la formazione nerazzurra, che in vista dei numerosi impegni della stagione va a garantirsi le prestazioni sportive di un atleta pluridecorato, con in bacheca numerosi titoli europei come l’Euro Beach Soccer League, gli European Games e l’Euro Winners Cup della scorsa stagione, oltre a numerosi riconoscimenti individuali quali il Golden Ball al mondiale del 2021, 3 candidature al Beach Soccer Stars come miglior giocatore e 2 inserimenti nel relativo dream team.



Queste le prime parole di Ott: "Quando ho saputo dell'offerta del Pisa mi è stato chiaro che avrei voluto giocare per questo grande e professionale club. Non c'è voluto molto per convincermi, con il direttore siamo arrivati subito a un accordo. Quest'anno voglio godermi il gioco, voglio mostrare il mio lato migliore in ogni momento, lavorare duramente su me stesso e avere più successo possibile di partita in partita. Naturalmente ambisco poi a vincere trofei con il Pisa".