Al XVIII raduno vele storiche in evidenza armatori e velisti pisani

Margaret, Rachele e Kerkyra II, belle signore che hanno mostrato la loro classe ed eleganza al XVIII Raduno Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org) (12-15 ottobre). Giulio Baldi, Mauro Renzetti, Gianluca Poli, tutti soci dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, armatori che con la loro passione mantengono vive imbarcazioni di grande fascino. Margaret (1925), 8 metri S.I., armato a sloop di 14 metri e varato nel 1926 dal cantiere norvegese Anker & Jensen Werf, Rachele, sloop di 9,60 metri alla sua prima esperienza tra le imbarcazioni d’epoca è stato varato nel mese di settembre dopo un lungo restauro per mano dal suo armatore Mauro Renzetti nel cantiere La Fornacina a Marina di Pisa. Mauro Renzetti e suo figlio Daniele hanno mantenuto tutta l’attrezzatura originale su questo scafo costruito nel 1963 da Pouvreau (n. di serie 304) restaurando o sostituendo le parti mancanti o logorate dal tempo. Gianluca Poli, con Kerkyra II, progetto di Sparkman & Stephens del 1966, varata nel 1968 e acquistata nel 2020, nel 2021, con nuove vele e nuovo sartiame, è arrivata seconda alle Vele d’Epoca di Imperia e ha vinto il Mariperman a La Spezia, a Viareggio si è piazzata al terzo posto nel raggruppamento Yachts Classici, quello più numeroso con ben 13 iscritti. Margaret ha dominato nel Gruppo 1 con a bordo oltre all’armatore e skipper Giulio Baldi, Giulio e Marco Doveri, Alessandro Arnò, Paolo Cappagli, Giovanni Pagano, Francesco Baldi, Piero Benetti, Alexej Gamanets e Lapo Bianchi che si sono alternati nelle varie giornate. L’equipaggio di Rachele era formato da Mauro e Daniele Renzetti, Andrea Moggia, Jacopo Poli, Andrea Poli e Francesco Graziani. Questi ultimi due si sono alternati al timone nelle due giornate di regate. Con Gianluca Poli, su Kerkyra II, tra gli altri, anche i velisti pisani Patrizio Cau e Giuseppe Mangia. Tre giornate di regate con venti a regime di brezza (6-7 nodi) nei primi due giorni, mentre la regata di domenica è stata annullate per le condizioni meteorologiche avverse. Lo spettacolo non è mancato e i numerosi visitatori delle banchine al porto di Viareggio hanno potuto ammirare queste regine del mare nel loro splendore.