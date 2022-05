Alessandro Lazzeroni alla guida della b maschile di Era Volley Project

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Alessandro Lazzeroni, pontederese doc, nonché medaglia d’argento ai mondiali del 1978 con la Nazionale Italiana del “Gabbiano d’argento”, è la nuova guida tecnica per la prima squadra della pontederese Era Volley Project, società nata dalla collaborazione paritaria tra Dream Volley Pisa e Volley Fucecchio, che prenderà parte alla Serie B maschile 2022/2023. Tecnico di primissimo piano della pallavolo toscana e nazionale su cui sono riposte le speranze di crescita e di successo dell’Era Volleyball Project, Alessandro, oltre che Direttore Tecnico e allenatore di due gruppi giovanili al Dream, sarà non solo allenatore della prima squadra di B maschile, ma cercherà anche di spingere il settore giovanile dell’Era Volleyball, in collaborazione con le giovanili maschili Dream.



“Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra con i ragazzi, conosco già tutto il gruppo avendolo allenato nel mese di dicembre scorso per l’indisponibilità di Fabio Pantalei e questo sarà una base importante da cui partire” queste le prime parole di Lazzeroni dopo la stretta di mano con il presidente Nazzi.