Alessia Biagini eletta consigliere regionale del Comitato Paralimpico Italiano

Alessia Biagini, 27enne atleta del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, è stata eletta il mese scorso tra i consiglieri Regionali del Comitato Paralimpico Italiano. La sei volte campionessa italiana di spada paralimpica nella categoria B, che pratica scherma ormai da un decennio, ricopre oggi il ruolo fondamentale della rappresentante degli atleti della regione Toscana per il CIP, il suo primo incarico politico in ambito sportivo.

Alessia si è laureata lo scorso settembre in Psicologia Clinica e sta attualmente svolgendo il tirocinio post laurea che la porterà all’abilitazione professionale, ma non vuole fermarsi qui e, nonostante i due allenamenti al giorno e il lavoro, ha dei principi e obiettivi ben saldi: specializzarsi in Psicologia dello sport o dello sviluppo, allenarsi duramente per vincere una medaglia di livello internazionale e provare a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024.

“Mi piacerebbe promuovere al massimo lo sport paralimpico nel nostro territorio, coinvolgendo i giovani, le scuole e i docenti, aiutare e dare consigli agli atleti e ascoltare le esigenze delle società sportive per conferire con il Consiglio. E’ il mio primo incarico, ma essere attualmente in attività mi aiuta a capire quali siano i problemi delle varie realtà: sono onorata di ricoprire questo ruolo” afferma Biagini.