La carovana rosa in provincia: il 107° Giro d'Italia passerà da San Giuliano Terme e Ponsacco

La grande corsa in rosa torna sulle strade della provincia di Pisa. Il 107° Giro d'Italia transiterà da San Giuliano Terme e Ponsacco in occasione della sesta tappa della manifestazione che scatterà sabato 4 maggio 2024 da Venaria Reale, in Piemonte. Il territorio della provincia sarà toccato dalla carovana rosa giovedì 9 maggio 2024, quando i ciclisti partiranno da Viareggio e attraverseranno i territori di San Giuliano Terme e Ponsacco per arrivare al traguardo fissato a Rapolano Terme, in provincia di Siena.

Il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi ha commentato così sulla propria pagina Facebook: "Il prossimo giro d’Italia passerà da Ponsacco. Il nove maggio 2024 durante la tappa Viareggio - Rapolano Terme ci sarà il passaggio sulle nostre strade. Un omaggio alla storia ciclista del nostro territorio".