Pisa capitale del canottaggio: sul canale dei Navicelli si assegna il titolo nazionale di gran fondo

Sarà il canale dei Navicelli il teatro dell’11° edizione della Regata di Gran Fondo di canottaggio, gara tra le più ambite e partecipate a livello nazionale, che ha rapidamente raggiunto la dimensione di campionato italiano dopo essere nata nel 2011 quasi come una scommessa tra amici. In seguito al passaggio a vuoto della stagione 2021 causato dalla pandemia, più di novecento atleti facenti capo a settanta società torneranno a solcare le ferme acque del canale nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Si comincerà con l’anticipo di sabato 29 con la cerimonia di apertura fissata alle 11, seguita dalle prime gare dalle ore 12 alle ore 15:30, quando si afronteranno gli equipaggi delle categorie Master, con atleti aventi età minima di 30 anni, e Allievi, che comprendono invece ragazzi con fasce di età tra gli 11 e i 14 anni. Si tratterà di una gara a cronometro dove gli atleti, che partiranno a 30 secondi l’uno dall’altro, dovranno percorrere 6 km in acqua in circa 25 minuti. Una gara dura, dove i partecipanti potranno mettere a frutto il lavoro svolto durante gli allenamenti estivi e autunnali per prepararsi al meglio.

"I valori del canottaggio sono da sempre similari a quelli che animano il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - commenta il comandante Nicola Ciannelli - per noi è un vero vanto poter organizzare una manifestazione così importante. Il Gruppo sportivo Billi-Masi da sempre si impegna affinché questo evento risulti apprezzato e partecipato. Ci è stata di grande aiuto anche la sinergia sviluppata con la Federazione italiana canottaggio e la Port Authority". Nella giornata di domenica 30 ottobre andranno invece a misurarsi nel Campionato Italiano di fondo gli equipaggi in doppio (2x) per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano e del Trofeo 'Mauro Baccelli' e gli equipaggi dei quattro senza (4-), che gareggeranno per il Trofeo 'Paolo Novelli'. "Questo è un trofeo che ci tocca particolarmente - continua Ciannelli - è giunto alla 23° edizione ed è intitolato alla memoria di un carissimo collega deceduto svolgendo il suo lavoro".

Lo svolgimento delle due giornate di gare sarà supervisionato dai circa 50 volontari impegnati nelle varie operazioni, insieme alle associazioni attenzionate negli eventuali soccorsi e assistenza, come la Federazione Soccorso in acqua (FISA), l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (ANVVF), la Misericordia di Lari e l’Associazione Lavoro cinofilo in acqua (AILA). Le principali istituzioni del territorio hanno dato il loro patrocinio: Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, CONI, Associazione Veterani dello sport e Panathlon.

"Complessivamente arriveranno a Pisa 1.500 persone. Un evento di questa portata dà grande lustro al nostro gruppo sportivo e all'interà città" commenta con soddisfazione Alessandro Simoncini, responsabile della sezione canottaggio della Billi-Masi. "Assisteremo a gare dalla qualità altissima - aggiunge Antonio Giuntini, vicepresidente della Federazione italiana canottaggio - il numero dei partecipanti è leggermente più basso rispetto alle ultime edizioni perché siamo a fine stagione e le varie società sono alle prese con i problemi di gestione dovuti al caro bollette, ma sui Navicelli sarà riunita la fascia dei migliori canottieri italiani".

Determinante è stato, e lo sarà in seguito, il contributo della Port Authority di Pisa che ha la pertinenza sul canale dei Navicelli e che porta avanti anche progetti dedicati allo sport, al tempo libero e alle attività sportive riabilitative. Proprio grazie alla Port Authority si sta avverando pian piano il sogno di creare in co-gestione con il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco un piccolo centro in cui tutte queste attività possano avere sempre maggior risalto e che sia in grado di ofrire servizi importanti alla comunità, sfruttando le acque di un canale spesso dimenticato in passato. "Questa infrastruttura è un vero fiore all'occhiello per il canale - spiega Salvatore Pisano, presidente di Port Authority - l'ambizione è renderla un punto di riferimento nazionale".