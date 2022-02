La primavera dell’ippica pisana: verso il 132° Premio Pisa

Dopo due anni difficili e molto sofferti, principalmente a causa dell’emergenza sanitaria e delle relative restrizioni, in questo 2022 l’Ippodromo di San Rossore sta tornando alla normalità e con le domeniche di gennaio l'impianto è tornato sui livelli pre-COVID quanto a presenze di pubblico (2.500 domenica scorsa), attività dei servizi e della ristorazione, intrattenimenti collaterali. "Adesso ci apprestiamo ad affrontare la fase finale della riunione iniziata il 16 ottobre e che culminerà quest’anno domenica 3 aprile con il 132° Premio Pisa. A livello nazionale il nostro settore continua ad attraversare notevoli difficoltà aggravate dalla pandemia e dall’avvicendarsi continuo delle figure di riferimento in seno al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Si è intensificato l’ormai cronico ritardo nel pagamento dei premi arrivato oggi a 13 mesi, mentre il rapporto tra società e Ministero restano tesi a fronte degli ulteriori tagli previsti di circa il 15%, un taglio che le società più strutturate non riuscirebbe in alcun modo ad assorbire" scrive Alfea Spa, la società che gestisce l'ippodromo.

"Per quanto riguarda la parte di stagione fino ad oggi trascorsa, i dati mostrano, specialmente a partire da gennaio, una ripresa di vitalità quasi insperata con le ultime domeniche che hanno visto costantemente intorno alle 2mila presenze (27mila da inizio stagione). Evidentemente non è possibile confrontare questi dati con gli scorsi anni, a causa della situazione particolare che abbiamo vissuto, ma l’inevitabile calo è dovuto principalmente alle già citate limitazioni per gli spettatori e comunque appare contenuto (-10%) e soprattutto in sensibile recupero. Numeri soddisfacenti che diventano sempre molto buoni se confrontati con i principali ippodromi italiani. Oggi l’ippodromo entra nel vivo della riunione di corse più qualificanti che ci condurranno al 132° premio Pisa del 3 aprile, anzi in realtà lo ha già fatto con il premio Barbaricina di domenica scorsa e con un gustoso preambolo sabato 26 e domenica 27 febbraio quando si festeggerà il 70° del mito Ribot, tra convegni in Comune e ricordi, filmati e testimonianze all’ippodromo. La densità di eventi di questo mese ci ha portato negli anni a definirlo la Primavera dell’ippica pisana".

"In questo periodo rafforziamo il legame con la città attraverso iniziative ed animazioni diverse, in città, tra cui per il sesto anno le vetrine dei principali negozi ed esercizi commerciali cittadini si 'vestiranno d’ippica' con giubbe, selle, finimenti, foto e quadri che raccontino alla città l’imminente Premio Pisa. Le foto delle vetrine allestite saranno caricate sulle nostre pagine social e sottoposte al gradimento del pubblico online, decretando così la vetrina più bella. Saremo presenti anche in Corso Italia dove verrà posizionato un grande striscione nei pressi del quale è prevista anche un’animazione con grafiche e hostess che distribuiranno

materiale informativo e promozionale sulle iniziative dell’Ippodromo e sul Premio Pisa".

Il 132° Premio Pisa

Domenica 3 aprile sull'anello dell'Ippodromo di San Rossore tornerà il Premio Pisa. E' un evento sportivo storicamente inserito nelle tradizioni della città che,

in questa occasione si riversa in massa all’ippodromo. Dal punto di vista ippico, la Listed Race Premio Pisa non è soltanto la maggiore prova del calendario pisano ma la corsa che apre di fatto la stagione classica del galoppo italiano. E’ una delle corse più antiche d’Italia, con un Albo d’Oro di assoluto prestigio nel quale figurano, fra gli altri, Ribot, 'il cavallo del secolo' e Archidamia, rimasta l’unica femmina ad avere vinto il Derby dopo il successo nel premio Pisa del 1936. La corsa sarà per la prima volta sponsorizza dall’Irish Thoroughbred Marketing, l’ente che promuove nel mondo il settore dell’allevamento irlandese.

Nella stessa giornata sono programmate altre gare.

- 23° Premio REGIONE TOSCANA. E' una delle Listed Race che si disputano a San Rossore, promossa a questo status dal 2007. Non di rado sono arrivati a San Rossore cavalli provenienti dall’estero per partecipare a questa corsa.

- 64° Premio SAN ROSSORE. E' l’Handicap Principale forse più ambito dell’anno anche perché il Capo dello Stato mette in palio un artistico trofeo di rappresentanza onorando una consuetudine che, inaugurata dal presidente Giovanni Gronchi, dura ormai dalla sua fondazione.

- 31° Premio ENRICO CAMICI. Altro Handicap Principale che per la prima volta viene inserito nella giornata del Premio Pisa. Con questa corsa si ricorda il mitico fantino pisano che fu l’interprete di Ribot.

- LONGINES FEGENTRI WORLD CHAMPIONSHIP AMATEUR RIDER. Un’ulteriore nota di internazionalità viene data a questa giornata da una delle tappe del Campionato del Mondo per i Gentleman Rider e le Amazzoni.

Prima di giungere all'appuntamento del 3 aprile c'è un mese, marzo, ormai identificato come il 'mese dell’ippica pisana'. Ha avuto nel 2022 un importante prologo il 20 febbraio con il premio Barbaricina (Handicap Principale) e il 27 febbraio con Ribot Day che vedrà all’ippodromo una giornata dedicata al 70° anniversario della nascita di Ribot, preceduta nel pomeriggio di sabato da un convegno nella Sala delle Baleari. Si è così creato un calendario di eventi, ippici e di costume, che non avrà soluzione di continuità fino al 132° premio Pisa.

6 marzo - 55° edizione dei Premi Thomas Rook e Andreina

13 marzo - 29° Premio Federico Regoli - Trofeo Goffs

- 23° Premio Galileo Galilei - Trofeo Goffs

20 marzo - Gran Premio di Primavera dell’Anglo Arabo

27 marzo - Le corse per i Purosangue Arabo

Le iniziative collaterali

Ogni domenica e giorno festivo, il pubblico sarà intrattenuto con iniziative di vario genere che possono coinvolgere adulti e bambini. Queste le iniziative ad oggi programmate:

- Spettacolo di Falconeria di Gianluca Barone

- La Street Art a San Rossore: performance di live painting durante le corse

- Il Palio dei Comuni della Provincia di Pisa: un appuntamento che tornerà stabilmente a

San Rossore

- Gran Premio di Somaropoli: la corsa (di asini) più divertente dell’anno!

- Esposizione prodotti della tenuta Rocca delle Macie

- AVIS Pisa: l’importanza delle donazioni di sangue e plasma