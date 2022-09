'Da qui a lassù': si corre il 39° Trofeo Urbino Taccola

Le tradizioni vanno rispettate: domenica 25 settembre ritorna la consueta gara podistica non competitiva 'Da qui a lassù', intitolata alla memoria di Urbino Taccola. Il 39° Trofeo, organizzato dalla Podistica Ulivetese, rientra nel programma del Trofeo delle Tre province e del Trofeo podistico lucchese ed è aperto a tutti. Sono previsti tracciati di 2, 4, 8, 12 e 19 chilometri, per i quali è prevista una quota di iscrizione di 3 euro per i tesserati e di 3,5 euro per i podisti occasionali. Il ritrovo è fissato alle ore 7.30 presso il campo sportivo 'Urbino Taccola' a Uliveto Terme: per i primi 500 iscritti è riservato il premio di una sacca tecnica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente Massimiliano al 3387796079 e Alvaro al 336708633.