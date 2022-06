Tiro a volo: a Cenaia si assegna il 47° Campionato nazionale tassisti

Il 22 giugno 2022 si disputa il Campionato nazionale tassisti di tiro a volo, dopo due anni di rinvii a causa della pandemia e le restrizioni preventive, presso il TAV La Torre di Cenaia in via Lavoria 151. Gli organizzatori sono felici di ospitare le città partecipanti di Milano, Venezia, Padova, Trieste, Roma, Bologna e Firenze (città organizzatrice di questa edizione). Il Campo di Tiro di Cenaia offre una piacevole ospitalità, di recente costruzione, dispone di Ristorante - Bar e di una struttura ampia e confortevole per i tiratori e accompagnatori, segreteria tecnica per la gestione dei campi e classifiche.

La struttura del Tiro a Volo La Torre ha cinque campi per la Fossa Olimpica ed uno per le Eliche, inoltre è predisposto con illuminazione per gare in notturna. Dal 1968 si disputa questo Campionato di Tiro a Volo per tassisti ed ex tassisti, ogni anno organizzato in una località diversa da una delle città partecipanti: in passato tra i partecipanti c'era il piacere di annoverare anche le rappresentanze di Brescia e Verona, con il tempo senza più concorrenti hanno lasciato la manifestazione. "Oggi - fanno sapere gli organizzatori - saremmo lieti di ospitare nuove città con i colleghi tassisti tiravolisti o anche soltanto cacciatori appassionati del Tiro a Volo in regola con la documentazione richiesta. Le nostre porte sono aperte per chi vuole passare una giornata di svago e sport. Ogni nuova città partecipante lo può fare anche con uno o due iscritti, meglio se con un gruppo di sei tiratori, per formare la squadra e partecipare al titolo/Trofeo".