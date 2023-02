Record di medaglie per la ABC Nuoto Pisa ai Campionati regionali master

Incetta di medaglie ai campionati regionali Master per la ABC Nuoto Pisa, la squadra che ha raccolto l'eredità della sezione nuoto della Canottieri Arno ed i cui atleti si allenano nella piscina comunale di piazzale dello sport. Dodici ori, dieci argenti e nove bronzi, questo il bottino finale per i 27 partecipanti alla competizione che si è svolta a Livorno sabato 25 e domenica 26 febbraio.

Ecco la lunga lista dei pisani nuovi campioni regionali: Elisa Mambrini nei 1500 stile libero M30, Scilla Torri negli 800 e nei 100 stile libero M45, Marco Scarselli negli 800 stile libero M35, Elena Jaccheri nei 200 rana M55, Samia Favilli nei 200 misti M30, Andrea Cini nei 50 dorso M50, Giacomo Licciardello nei 200 stile M50, Andrea Del Torto nei 100 misti e nei 50 delfino M40, Federica della Tommasa nei 50 stile libero M45 e Giacomo del Corso nei 50 delfino U25. Argento per Federica Ercoli (800 stile e 100 farfalla M30), Luca Panelli (800 stile M35), Raffaele Zortea (400 e 200 misti M40), Francesca Lauria (50 stile M25), Marco Diani (100 rana M60), Della Tommasa (50 delfino M45), per le staffette 4x50 stile con Della Tommasa, Bianchi, Francesca Giannetti, Torri e 4x50 mista con Lauria, Della Tommasa, Torri e Giannetti.

Bronzo per Mambrini (400 stile M30), Scarselli (200 stile M45), Luca Annino (800 stile M40), Lauria (100 stile M25), Giacomo Chiofalo (100 e 200 misti M60), Lorenzo Gambini (400 stile M30), Leonardo Montinaro (50 dorso M25), Federica Bianchi (50 stile M25). Ottimi risultati anche per Tomaso Del Corso, Luciano Benedetto, Irma Rossi, Marco Spadaro, Sandro Pierucci, Nicola Montalto, atleti che non sono riusciti ad arrivare a medaglia ma che hanno migliorato le loro prestazioni contribuendo al raggiungimento del settimo posto nella classifica finale di squadra tra le società che contano fino a 60 atleti, decima se si considerano tutte le 36 compagini in gara. Fondamentale il supporto del mental coach Luca Gori.

Soddisfatti l'allenatore Riccardo Busoni, supportato dalla vice Federica Della Tommasa, ed il presidente Giorgio Abis che hanno ricostruito una squadra affiatata che, grazie alla collaborazione della ABC sport che gestisce l'impianto pisano, sta crescendo e potrà dare grandi soddisfazioni anche in futuro.