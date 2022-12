Argento europeo con la squadra di fioretto per Alessia Biagini

Seconda medaglia europea in due giorni per Alessia Biagini. La pisana che si allena presso il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, ha conquistato l’argento a squadre nella prova di fioretto femminile insieme alle compagne di squadre Loredana Trigilia e Andreea Mogos. Una grande prestazione per lei dopo l’argento nella prova individuale cat. B che per la prima volta l’ha vista sul podio in una competizione individuale. Argento sui titoli di coda per la formazione delle fiorettiste. Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Alessia Biagini hanno ceduto soltanto all’Ucraina con il punteggio di 45-43, in fondo a un match equilibratissimo e in cui le ragazze del CT Simone Vanni se la sono sempre giocata alla pari.

Le azzurre, forti del fatto d’essere team testa di serie numero 1 del tabellone, hanno avuto accesso diretto in semifinale dove hanno superato l’Ungheria per 45-39 grazie a una prestazione di grande cuore, che ha avuto nel 'giro finale' delle ultime tre frazioni il momento decisivo, in cui la squadra italiana ha prima sorpassato e poi staccato nel punteggio le magiare. Per il trio Mogos-Trigilia-Biagini, nonostante il ko in finale con le ucraine, un secondo posto da applausi. L’Italia archivia così la kermesse nella Capitale polacca con 15 medaglie, una in più dell’edizione 2018 a Terni: 2 ori, 8 argenti e 5 bronzi con grande soddisfazione del Presidente federale Paolo Azzi e del Capo delegazione Alberto Ancarani.