Argento europeo per Alessia Biagini nella gara individuale di fioretto

Grande giornata per Alessia Biagini. L’atleta pisana che si allena presso il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo conquista la medaglia d’argento nel fioretto femminile cat. B agli Europei Paralimpici di Varsavia 2022. Una gara stupenda per lei che nella fase a gironi ha conquistato 5 vittorie ed una sconfitta. Tantissima la gioia per lei come ha dimostrato durante e dopo la premiazione: "Prima medaglia individuale in assoluto. Un’emozione doppia, oggi ho tirato bene anche se fisicamente non ero al top. Voglio ringraziare chi ogni giorno dedica del tempo per migliorare con me in pedana. Una medaglia inaspettata, per me vale oro. Sono contenta anche se la finale poteva andare un pochino meglio".

La psicologa toscana ha chiuso al secondo posto una gara entusiasmante, fermandosi soltanto in finale contro la fortissima georgiana Irma Khetsuriani, che si è imposta 15-3 senza però 'macchiare' l’impresa della fiorettista azzurra. Un’eccellente fase a gironi, segnata da 5 vittorie e una sola sconfitta, aveva permesso all’atleta del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo di svettare come testa di serie numero 2 nel tabellone e di saltare così il turno degli ottavi. Nei quarti di finale Biagini ha dominato l’assalto con la francese Sablon, un 15-7 che le è così valsa la certezza del podio. In semifinale contro la polacca Rogowska padrona di casa è arrivata un’altra performance da applausi di Alessia, che ha portato a casa il match con il punteggio di 15-13. Insomma, un argento che luccica.