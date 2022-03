Le ragazze del Pisa La Cella Baseball si allenano con la campionessa Marina Centrone

Le ragazze della squadra di baseball e softball under 12 La Cella Pisa, allenate dal coach Franco Grappolini, lo scorso 16 marzo sono state invitate a Firenze per un allenamento con la campionessa di softball della nazionale italiana: Marina Centrone. Marina Centrone, manager under 15 della Fiorentina Softball, è stata Commissario Tecnico dell’Italia dal 2005 al 2016, ha al suo attivo, in azzurro, 159 presenze (8°ogni tempo) e 4 titoli europei come giocatrice più 2 da coach della nazionale italiana (che ha allenato dal 1999 al 2004) e 3 da manager della nazionale (2005, 2007, 2016); vanta anche un 2° posto nella Coppa Intercontinentale 2005 e un 6° al Mondiale 2006 oltre alla partecipazione alle Olimpiadi del 2004.

E' stata una giornata piena di entusiasmo e di collaborazione allo Stadio di Baseball 'Pier Paolo Cesare Vita' insieme alle ragazze della Fiorentina softball e a tutto lo staff, una giornata di duro lavoro in vista di domenica 27 marzo ad Arezzo, per la selezione delle componenti della squadra toscana che parteciperà al Torneo di Softball delle Regioni 2022. La settimana successiva, domenica 3 aprile, tutta la squadra (che vede ragazzi e ragazze giocare insieme), parteciperà alla prima partita del Torneo Toscano under 12 con 8 squadre: Fiorentina Baseball, Arezzo, Polisportiva Padule Baseball, Chiantella, B.S.C. Grosseto, Siena, Etruscan Fighters, Polisportiva La Cella.

La squadra giocherà il suo secondo anno di campionato ma sarà il primo con la maglia del Pisa La Cella, lo scorso anno infatti, avendo costituito da poco la squadra, il Pisa non aveva raggiunto il numero minimo di atleti e le bambine e i bambini avevano giocato il torneo in prestito al Livorno. Livorno 1948 Baseball asd sarà d’aiuto anche quest’anno poiché metterà a disposizione il proprio campo da baseball per le partite 'in casa' della Polisportiva La Cella. Pisa, seppur con una grande tradizione di baseball e softball, dalla fine degli anni '90 ha visto scomparire l’Accademia nazionale a Tirrenia e i campi da baseball e al momento non ha luoghi adatti ad ospitare le partite.

Franco Grappolini (ex giocatore, ex allenatore delle giovanili di serie A e serie B del Siena e del Livorno e ex tecnico per le selezioni regionali) insieme a Virgilio Perra (coach e ex manager delle giovanili serie B del Livorno) e a Filippo Fabbri (coach e ex-giocatore delle giovanili del Rimini Baseball), in meno di due anni è riuscito a formare una squadra di circa 20 bambine e bambini dai 5 ai 15 anni ed è pronto ad accoglierne altri per riportare la tradizione del Baseball e del Softball in città. Gli allenamenti si svolgono sia in palestra al Liceo Carducci che al campo di baseball della Polisportiva La Cella a Pisa.