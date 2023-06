Un anno di medaglie e prestigiosi riconoscimenti per l'An Kei Karate

Si chiude in bellezza la stagione di An Kei Karate, la società di karate più premiata della Toscana, con gli esami di passaggio di cintura per piccoli e adulti ed una amichevole competizione interna a cui hanno partecipato oltre cinquanta atleti dell’ormai prestigiosa società pisana. L’evento, tenutosi domenica 18 giugno nella palestra comunale di Cascina, ha riscosso grande successo e coinvolto parenti e amici degli atleti, incuriositi dalle tecniche di Karate e Difesa personale esibite e stupefatti per l’alto livello tecnico raggiunto dagli atleti, sin dalle età più giovani.

Tutti gli atleti hanno ricevuto diploma e medaglia, simbolo dei sacrifici e dell’impegno dedicato a questa disciplina. Sono stati inoltre premiati gli atleti più medagliati della stagione sportiva trascorsa, tra cui il più ricco bottino è stato ottenuto dal giovane Valerio Vaccaro, con ben 6 Ori, 1 Argento e 1 Bronzo nelle competizioni regionali e nazionali della stagione sportiva. Il Maestro Andrea Di Gesù e l’istruttore Luigi Spano hanno dimostrato orgoglio nei confronti dei loro ragazzi, che hanno perseguito un percorso di grande crescita personale e sociale durante questa ricca Stagione.

"Ora è tempo di rilassarsi, ma non troppo" afferma il Maestro Di Gesù. "Ho dato alcuni compiti ai ragazzi per non perdere la forma fisica e mentale e a settembre ripartiremo subito con i corsi di Karate per Bambini, Ragazzi e Adulti presso la palestra Mithos di Pisa e con i corsi di Ragazzi e Adulti principianti, presso la palestra della Scuola media Fucini".