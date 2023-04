An Kei Karate orgoglio pisano: altri due primi posto per l'associazione di arti marziali

Non si arrestano i successi della An Kei Karate Pisa. Gli atleti pisani, dopo aver ottenuto il premio di società 1° classificata al Campionato Interregionale Toscana-Emilia Romagna lo scorso 12 marzo, hanno confermato l’assoluto dominio nella specialità del kata, conquistando ancora una volta il 1° posto domenica 16 aprile, al Trofeo Città di Dicomano. An Kei Karate vanta numerosi campioni regionali e nazionali di karate ed è l’unica società toscana ad aver vinto con 3 coppie di campioni genitore/figlio: Masse Luca e Ludovica, entrambi Campioni interregionali Toscana - Emilia, così come Gioffrè Cettina e Vaccaro Valerio, mentre sono entrambi vice campioni Nania Monica e Grandi Michael.

Un bel traguardo questo, che ha arricchito di ulteriori trofei non solamente i corsi ragazzi e adulti, ma anche il corso senior, lanciato quest’anno dall’associazione sportiva pisana, che ha riscosso grande successo presso la palestra della scuola media 'Renato Fucini' di Pisa. Il neo campione Tosco-Emiliano Luca Masse, del corso Senior, racconta: "Quel che conta è lo spirito. Da ragazzo mi ero fatto sfuggire l’opportunità di allenarmi ed oggi che sono 'diversamente giovane' rivivo emozioni senza tempo come quelle di indossare il karategi, di allenarmi insieme ad amici, di confrontarmi con avversari e con me stesso".

Andrea Di Gesù, Maestro e arbitro regionale di Karate, allena i suoi atleti presso la palestra Mithos di Pisa e presso la scuola media 'Renato Fucini'. I successi conquistati dalla An Kei Karate negli ultimi anni hanno reso l’associazione un orgoglio pisano riconosciuto a livello nazionale.