Un altro successo per l’Associazione Sportiva Dilettantistica AICS Arcobaleno

Sabato 4 e domenica 5 maggio si è svolta la seconda prova del campionato Aics di Ginnastica Artistica presso la palestra di Sorgane vicino Firenze, e la Società Arcobaleno di Cascina ha ben figurato anche questa volta. "Le nostre atlete infatti, sono scese in campo con grinta e determinazione, e nonostante qualche piccola imperfezione dovuta anche all’emozione, hanno espresso un’ottima prestazione portandosi a casa diversi podi".

Tutto ha avuto inizio sabato, quando sono scese in campo per l’Asd AICS Arcobaleno Chiara Bargagna e Isabella Alberti. "La gara è stata impegnativa, ma le nostre atlete hanno mantenuto alto il nome della società eseguendo al loro meglio gli esercizi e al termine della gara le abbiamo viste primeggiare alla specialità delle Parallele con Isabella al primo posto e Chiara secondo. Domenica invece hanno calcato il campo di gara per l’Arcobaleno, Federica Iannelli, Sara Bocci e Giulia Bozzi".

"L’impegno e la fatica profusi negli allenamenti hanno dato i loro frutti, vedendo al termine di una gara serrata e difficile svettare Federica con un primo posto assoluto in questa gara, e laureandosi anche come Campionessa Regionale, mentre Sara ha portato a casa un terzo posto assoluto in questa gara, un primo posto nella specialità del Corpo Libero e un terzo posto nella specialità delle Parallele, e Giulia un secondo posto anch’essa alle Parallele".

"Orgogliosi dei risultati ottenuti vogliamo anche ricordare che il 13 aprile scorso si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale AICS 1° Grado Punti 2, dove la nostra ginnasta Miriam Sereni si è piazzata al secondo posto assoluto, dopo aver vinto la prima prova, laureandosi vice campionessa regionale. Un plauso va al presidente onorario Lucio Ferri che ha creato e portato avanti questa società, al nuovo presidente Matilde Ricci, a tutte le istruttrici che seguono con passione e impegno le atlete, e ovviamente a tutte le ginnaste dell’Asd Arcobaleno".

"In attesa della prossima gara che si svolgerà il 25 e 26 maggio, l’Asd Aics Arcobaleno è lieta di invitarvi a vedere il saggio di fine anno che si terrà giovedì 20 giugno presso la palestra della Scuola Media 'L.Russo' di Casciavola in via Pastore 32, e a seguirci sulle nostre pagine social".