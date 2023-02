La Cresco Pattinaggio trionfa al 25° Trofeo 'Mariele Ventre'

Il 12 febbraio si è svolta a Forlì la 25° edizione del Trofeo 'Mariele Ventre', una gara di gruppi che vede sfidarsi 12 squadre provenienti da Emilia Romagna, Toscana Veneto e Abruzzo, dove ogni gruppo esegue la propria coreografia sulle celebri musiche dello Zecchino D'oro e di Walt Disney. La Asd Cresco Pattinaggio di Pisa, nel 2020 classificatasi al 3° posto alla stessa gara, ha partecipato di nuovo quest'anno portando 55 atleti (dai 5 anni ai 14) sulle note de 'Il bambino e il mare', canzone basata sull'inquinamento del mare volta a sensibilizzare tutti a rispettare sua maestá, il mare.

Su 12 squadre presenti, la Cresco Pattinaggio di Riglione si è classificata al primo posto nonostante fosse solo la seconda volta che partecipava e avesse atleti e atlete molto piccole e inesperte ancora in questo sport, poiché da pochi anni che lo praticano. Una vittoria inaspettata e molto emozionante per tutti, attleti e insegnanti in primis, per le ore e ore di allenamento effettuate in pista, genitori e famiglie che hanno tifato con tutta la voce la loro squadra del cuore.

Con molto impegno si sono distinti e questa vittoria ha ripagato tutti i sacrifici fatti da insegnanti, atleti genitori e famiglie che si sono fatti in quattro per realizzare questa splendida coreografia e le scenografie. Per chi volesse informazioni per approcciarsi a questo sport può venire il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18 in via fiorentina 545/F, oppure scrivere una mail a crescopattinaggio@live.it.