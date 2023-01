La Canottieri Arno scende in acqua per festeggiare l'Epifania

Anche nel 2023 la Canottieri Arno intende rivolgere gli auguri alla città e alle istituzioni in occasione dell'Epifania. "Saluteremo il nuovo anno - fanno sapere dalla società - con la tradizionale 'uscita di Befana' dando appuntamento per le 11 circa sotto il ponte di Mezzo". "I nostri atleti, di tutte le età, si presenteranno sulle acque cittadine del nostro amato fiume con ogni tipo di imbarcazione legata alle nostre discipline di canoa e canottaggio. Dopo la parentesi dello scorso anno, in cui la piena del fiume ci costrinse a fare una sfilata a piedi, quest'anno siamo fiduciosi nella clemenza del meteo. Invitiamo la cittadinanza e le istituzioni a salutarci dalle spallette e dal ponte di Mezzo".