Giornata di formazione per il Baseball La Cella con le campionesse Balloni e Mazzanti

Venerdì 1 ottobre la squadra di baseball della Cella ha ospitato per gli allenamenti due giocatrici professioniste di softball: Stefania Balloni e Arianna Mazzanti. Un venerdì speciale per i bambini e le bambine attualmente impegnati nella Coppa Regione Under 12 insieme al Livorno. Le due giocatrici hanno trascorso il pomeriggio allenando i piccoli, motivandoli e giocando una partita insieme a loro.

Arianna Mazzanti ha cominciato giocando a baseball nei Blue Angels di Livorno ad 8 anni, per poi passare alla Liburnia softball, nel New Bologna in serie B, nell’ABC Massa in A2, nel Rovigo, nel Macerata serie A2, quest'anno gioca con le Pantere di Lucca in serie A2. Giocatrice 'Utility' ma principalmente gioca in interbase o terza base. Stefania Balloni ha iniziato in quarta elementare e a 14 anni ha debuttato con il Liburnia softball A1 come lanciatrice, ha indossato la maglia azzurra nel campionato Europeo junior in Francia (Italia 3° classificata). Ha giocato nel Parma A2, Massa A2, La Loggia Torino A2, Sestese Softball A2. Quest'anno é stato 'l'ultimo lanciato' e ha deciso di passare al campo della Cella dove venerdì scorso ha "ritrovato nelle ragazzine e nei ragazzini lo sguardo timido ma determinato che aveva lei alla loro età".

La squadra pisana sta crescendo di giorno in giorno, a marzo 2021 dopo il lockdown Franco Grappolini, aiutato da Virgilio Perra, ha iniziato gli allenamenti con solo 4 bambini adesso sono più di 20, maschi e femmine, dai 6 ai 13 anni. Da ottobre inizieranno ad allenarsi il mercoledì e il venerdì presso la palestra dell'istituto magistrale, il sabato sempre al campo sportivo all'aperto alla Cella. Un grande risultato per Franco Grappolini che con passione sta riportando il Baseball a Pisa.

Un obiettivo sempre più vicino e a cui ha contribuito anche il 'Livorno 1948 baseball asd' che ha dato fin dall'inizio il proprio sostegno alla squadra. Per informazioni sugli allenamenti e iscrizioni: 333 9318224; www.facebook.com/lacellabaseball.