Calcinaia: il Trofeo Nevilio Casarosa e la carica dei mille podisti

Un’affluenza incredibile di marciatori che ha letteralmente fatto brulicare di persone il Parco della Fornace a Fornacette. Tutto merito della Polisportiva Casarosa che ha allestito un evento sportivo in grado di richiamare appassionati da tutta la provincia ed anche oltre. Alla fine sono stati oltre 1100 i podisti che domenica 24 marzo hanno scelto di partecipare alla 46° edizione del Trofeo Nevilio Casarosa, 35° Trofeo Grillai e 10° Memorial Carlo Orsini.

Cinque i percorsi organizzati per l’occasione, da un minimo di 3 km ad un massimo di 19 km, che si snodati dalla frazione di Fornacette, che hanno fatto tappa sui monti pisani, hanno lambito la città di Cascina per poi tornare sfruttando l’argine del fiume Arno al Parco della Fornace di Fornacette. Alla manifestazione ludico motoria e non competitiva, valevole per il 44° Trofeo Provinciale di Podismo e il 50° Trofeo delle 3 Province, hanno partecipato molti gruppi sportivi tra cui preme segnalare la presenza del gruppo podistico di Alfonsine proveniente dall’Emilia Romagna.

E’ stato il presidente della Polisportiva Casarosa, Alessandro Zocchi, ad officiare le premiazioni alla presenza del sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi e dell’assessore allo Sport, Giulio Doveri. Prima della consegna di medaglie e trofei il presidente Zocchi ha voluto ringraziare sentitamente tutti i volontari dell’associazione fornacettese che hanno garantito la riuscita ottimale dell’evento. E per festeggiare questo exploit di partecipazione e interesse dopo la sgambata è stato allestito un ristoro finale con della pastasciutta all’arrabbiata, crostini in tutte le salse e l’immancabile, celeberrima pappa al pomodoro.